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Добровольные компаньоны спасают пожилых людей от одиночества

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Добровольные компаньоны спасают пожилых людей от одиночества
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Олли (слева) не особо нуждается в компании, но с большим удовольствием предлагает ее другим.
Олли (слева) не особо нуждается в компании, но с большим удовольствием предлагает ее другим. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Восьмидесятидвухлетняя Елена Царева обратилась к программе добровольных компаньонов, тревожась о других одиноких пожилых людях, но и сама женщина, прожившая одна 37 лет, не отказывается от компании.

- Позвонила Елена и сказала, что ее знакомой Майе нужен компаньон. Мы нашли для Майе компаньонку Олли. Елена сказала, что ей самой не нужна компания каждый день, но она была бы рада иногда выходить из дома, и начала посещать наши мероприятия, - рассказала ида-вирумааский координатор добровольных компаньонов Маргит Максимов.

Елена, Майе и Олли встретились в Йыхвиском дневном центре для пожилых людей, куда волонтеры пригласили пенсионеров пообщаться с ними и вместе приготовить еду. Татьяна Волкова, которая участвовала в телепередаче "MasterChef Eesti", представляла Ида-Вирумаа и вошла в десятку лучших, руководила участниками в приготовлении пикантных закусок и десертов.

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Персона/репортаж
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