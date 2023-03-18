Восьмидесятидвухлетняя Елена Царева обратилась к программе добровольных компаньонов, тревожась о других одиноких пожилых людях, но и сама женщина, прожившая одна 37 лет, не отказывается от компании.
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Добровольные компаньоны спасают пожилых людей от одиночества
Добровольные компаньоны спасают пожилых людей от одиночества
- Позвонила Елена и сказала, что ее знакомой Майе нужен компаньон. Мы нашли для Майе компаньонку Олли. Елена сказала, что ей самой не нужна компания каждый день, но она была бы рада иногда выходить из дома, и начала посещать наши мероприятия, - рассказала ида-вирумааский координатор добровольных компаньонов Маргит Максимов.
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