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ИСТОРИЯ ⟩ Как 20 лет назад избирателям внушали веру в лучшее будущее

Эрик Гамзеев
, журналист
Как 20 лет назад избирателям внушали веру в лучшее будущее
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Со столовой водкой - в лучшее будущее по методу Партии реформ. Идет предвыборная кампания в Рийгикогу 2003 года: министр иностранных дел Кристийна Оюланд наливает водку в коктейль "Кровавая Мэри", уездный старейшина Рейн Айдма подает ей пустые стаканы. Оба были избраны в Рийгикогу.
Со столовой водкой - в лучшее будущее по методу Партии реформ. Идет предвыборная кампания в Рийгикогу 2003 года: министр иностранных дел Кристийна Оюланд наливает водку в коктейль "Кровавая Мэри", уездный старейшина Рейн Айдма подает ей пустые стаканы. Оба были избраны в Рийгикогу. Фото: Argo Soolep / Arhiiv

Ринг-герлз в бикини маршируют во Дворце культуры, держа над головой предвыборный плакат руководителя "Eesti Põlevkivi" Мати Йостова. Министр иностранных дел Оюланд с уездным старейшиной Рейном Айдма в баре смешивают водочные коктейли для молодежи. Все это происходило 20 лет назад в Ида-Вирумаа во время бурной избирательной кампании в Рийгикогу. По сравнению с тем временем нынешняя была предельно скромной. Но, несмотря на это, нынче, как и тогда, больше всего голосов набрал Михаил Стальнухин.

Двадцать лет назад Партия реформ запустила карусель вечеринок в Ида-Вирумаа. Занимавшая в то время пост министра иностранных дел Кристийна Оюланд и уездный старейшина Рейн Айдма организовали в уезде семь вечеров отдыха с участием певицы Марью Ляник и комика Хенрика Норманна.

Будущее должно быть веселым

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