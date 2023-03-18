ИСТОРИЯ ⟩ Как 20 лет назад избирателям внушали веру в лучшее будущее

Со столовой водкой - в лучшее будущее по методу Партии реформ. Идет предвыборная кампания в Рийгикогу 2003 года: министр иностранных дел Кристийна Оюланд наливает водку в коктейль "Кровавая Мэри", уездный старейшина Рейн Айдма подает ей пустые стаканы. Оба были избраны в Рийгикогу.

Ринг-герлз в бикини маршируют во Дворце культуры, держа над головой предвыборный плакат руководителя "Eesti Põlevkivi" Мати Йостова. Министр иностранных дел Оюланд с уездным старейшиной Рейном Айдма в баре смешивают водочные коктейли для молодежи. Все это происходило 20 лет назад в Ида-Вирумаа во время бурной избирательной кампании в Рийгикогу. По сравнению с тем временем нынешняя была предельно скромной. Но, несмотря на это, нынче, как и тогда, больше всего голосов набрал Михаил Стальнухин.