Ринг-герлз в бикини маршируют во Дворце культуры, держа над головой предвыборный плакат руководителя "Eesti Põlevkivi" Мати Йостова. Министр иностранных дел Оюланд с уездным старейшиной Рейном Айдма в баре смешивают водочные коктейли для молодежи. Все это происходило 20 лет назад в Ида-Вирумаа во время бурной избирательной кампании в Рийгикогу. По сравнению с тем временем нынешняя была предельно скромной. Но, несмотря на это, нынче, как и тогда, больше всего голосов набрал Михаил Стальнухин.
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ИСТОРИЯ ⟩ Как 20 лет назад избирателям внушали веру в лучшее будущее
Как 20 лет назад избирателям внушали веру в лучшее будущее
Двадцать лет назад Партия реформ запустила карусель вечеринок в Ида-Вирумаа. Занимавшая в то время пост министра иностранных дел Кристийна Оюланд и уездный старейшина Рейн Айдма организовали в уезде семь вечеров отдыха с участием певицы Марью Ляник и комика Хенрика Норманна.