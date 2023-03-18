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Кохтла-Ярве готов поддержать инициативы горожан

Ирина Кивисельг
, журналист
Кохтла-Ярве готов поддержать инициативы горожан
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В читальном зале Кохтла-Ярвеской библиотеки с помощью инициативных горожан проходят увлекательные уроки рукоделия.
В читальном зале Кохтла-Ярвеской библиотеки с помощью инициативных горожан проходят увлекательные уроки рукоделия. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Комиссия Кохтла-Ярвеского горсобрания по образованию и культуре изменила порядок выплат пособий на образовательные и культурные проекты. В городском бюджете, который должны принять на следующей неделе, на поддержку народных инициатив заложили шесть тысяч евро.

По словам председателя комиссии по образованию и культуре Светланы Владимировой, раньше этой возможностью в основном пользовались подведомственные учреждения, также премировали призеров олимпиад и медалистов. Теперь эти деньги будут направлены исключительно для поддержки мероприятий, а также образовательных и культурных проектов, инициированных горожанами - недоходными организациями, молодежью и т.д. В обновленном документе оговаривается, что подведомственные муниципалитету учреждения не могут ходатайствовать об этой поддержке. Но ее могут получить частные лица, некоммерческие организации или предприниматели, действующие на территории Кохтла-Ярве.

- Это могут быть конференции, концерты на городской площади, мастер-классы и другие начинания, способствующие улучшению качества образования, сохранению культурного наследия, разнообразию жизни горожан, - комментирует Светлана Владимирова.

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