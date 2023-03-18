Кохтла-Ярве готов поддержать инициативы горожан

По словам председателя комиссии по образованию и культуре Светланы Владимировой, раньше этой возможностью в основном пользовались подведомственные учреждения, также премировали призеров олимпиад и медалистов. Теперь эти деньги будут направлены исключительно для поддержки мероприятий, а также образовательных и культурных проектов, инициированных горожанами - недоходными организациями, молодежью и т.д. В обновленном документе оговаривается, что подведомственные муниципалитету учреждения не могут ходатайствовать об этой поддержке. Но ее могут получить частные лица, некоммерческие организации или предприниматели, действующие на территории Кохтла-Ярве.