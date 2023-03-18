Янне Томберг: Физическая грамотность эстоноземельцев - в опасности

Мы все больше говорим о проблемах психического здоровья молодых людей. Положительное влияние физической активности на психическое здоровье, снижение беспокойства и стресса было доказано исследованиями, и это конкретный ключ к тому, как родители могут предотвратить будущие проблемы своих детей или облегчить уже возникшие проблемы.

Проходя пешком хотя бы часть пути в школу, проводя перемены на свежем воздухе, можно снизить уровень гормонов стресса и чувство умственной усталости. Все это способствует успехам в учебе, повышает удовольствие от учебы в школе и улучшает отношения со сверстниками. С другой стороны, если вы не получили достаточно навыков, радости или привычки движения с детства, вы, вероятно, не будете знать, как это использовать, будь вы молоды или стары.

По данным Института развития здоровья, каждый четвертый ребенок, поступающий в первый класс, имеет избыточный вес, а в четвертом классе - уже каждый третий. Более половины взрослого населения имеют избыточный вес, и, несмотря на то, что средняя продолжительность жизни в Эстонии понемногу увеличивается, почти четверть своей жизни человек страдает от различных проблем со здоровьем - это примерно 20 лет. Если бы этот показатель был на среднем уровне в Евросоюзе, то мы получили бы дополнительно как минимум пять-восемь лет, когда у человека было бы больше энергии, чтобы заниматься работой и досугом, а не тратить деньги на лекарства и время на укрепление здоровья, а то и вовсе на лечение.

Найдите минутку и подумайте о том, что первое приходит вам в голову, когда вы планируете качественно провести время со своим чадом, - кино и попкорн или активные занятия в спортзале, бассейне или на свежем воздухе?

Как вы отмечаете семейные события? Это, скорее, застолье и забавы в помещении, которые часто заканчиваются потреблением развлечений через различные экраны, или можно было бы получить равноценное чувство удовлетворенности от движения на свежем воздухе в приятной компании? Стоит попробовать!