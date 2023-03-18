Менее половины эстонских детей достаточно активны каждый день, только треть - по выходным. В предподростковом возрасте особенно снижается физическая активность, резко увеличивается доля времени, проводимого сидя. Они наши завтрашние взрослые!
Янне Томберг: Физическая грамотность эстоноземельцев - в опасности
Исследования показывают, что чем меньше ребенок двигается, тем менее активным взрослым с более слабым здоровьем он станет. Родители играют самую большую роль в формировании детских ценностей и привычек движения. Посмотрим в зеркало - воспитывая ребенка и планируя его будущее, мы часто ориентируемся на его успехи в учебе и будущей трудовой карьере, но уделяем ли мы столько же внимания тому, чтобы у ребенка развивались способности и готовность жить активной и здоровой жизнью?
Подобно тому, как для приобретения грамоты надо начинать с обучения знанию букв и звуков, а затем, шаг за шагом, но последовательно работая над делом, в конце концов дойти до умения читать, понимать и писать текст, физическая грамотность также формируется путем приобретения навыков и опыта. Чтобы ребенок приобрел умение лазить, прыгать, бегать, балансировать, бросать, пинать или ловить мяч в детстве, когда гораздо легче развивать координацию, равновесие, ловкость, чем во взрослом возрасте, - так ли это важно для нас как родителей, как и знание иностранных языков или математики?
Узнать, что можно залезть на дерево, что забавно бросать камешки в воду у кромки водоема, осмелиться перепрыгнуть через канаву, похвалить за попытку удержать равновесие на уличном бордюре - все это предпосылки для того, чтобы из ребенка вырос взрослый человек с уверенностью в себе, с готовностью и мотивацией вести активный образ жизни и быть свободным в своем выборе. Это так же важно, как свобода выбора профессии, в основу которой мы надеемся положить хорошее образование?
Все начинается с ценностей, которые формируются дома - как родители, подаем ли мы пример своим детям или, пока ждем ребенка с тренировки, копаемся в телефоне, вместо того чтобы час ходить-бегать-заниматься? В выходные надеемся отдохнуть перед экраном после тяжелой рабочей недели, вместо занятий на свежем воздухе, похода, катания на лыжах или санках с детьми?
Ездим ли мы от двери до двери ради удобства и экономии времени, боремся ли мы за парковочные места как можно ближе к двери, вместо того чтобы сознательно запастись временем и преодолеть небольшое расстояние пешком? Направляем ли мы ребенка к интерактивной "няне", чтобы он меньше бегал, прыгал и суетился в комнате, или находим место и время, где он может это делать? А возможно, могли бы потусить вместе?
"Каждый четвертый ребенок, поступающий в первый класс, имеет лишний вес, а в четвертом классе - уже каждый третий".
ЯННЕ ТОМБЕРГ, руководитель проекта "Год движения 2023"
Многое начинается еще в младенчестве ребенка, когда родители покупают для своего малыша очень дорогую коляску, которой часто пользуются слишком долго. Почему? Потому что удобнее дать ребенку дозу свежего воздуха без необходимости ругать карапуза, если он начнет шагать в другом направлении, чем хотелось бы родителю.
Малышам покупают непромокаемую одежду по последнему слову моды, но о том, чтобы испачкать ее на улице, не может быть и речи! Известны случаи, когда воспитателей детских садов упрекают в том, что ребенок испачкал одежду в детском саду. Наоборот, это должно быть целью, ведь грязная одежда - это признак того, что ваш ребенок много времени провел на улице за активными занятиями!
Мы все больше говорим о проблемах психического здоровья молодых людей. Положительное влияние физической активности на психическое здоровье, снижение беспокойства и стресса было доказано исследованиями, и это конкретный ключ к тому, как родители могут предотвратить будущие проблемы своих детей или облегчить уже возникшие проблемы.
Проходя пешком хотя бы часть пути в школу, проводя перемены на свежем воздухе, можно снизить уровень гормонов стресса и чувство умственной усталости. Все это способствует успехам в учебе, повышает удовольствие от учебы в школе и улучшает отношения со сверстниками. С другой стороны, если вы не получили достаточно навыков, радости или привычки движения с детства, вы, вероятно, не будете знать, как это использовать, будь вы молоды или стары.
По данным Института развития здоровья, каждый четвертый ребенок, поступающий в первый класс, имеет избыточный вес, а в четвертом классе - уже каждый третий. Более половины взрослого населения имеют избыточный вес, и, несмотря на то, что средняя продолжительность жизни в Эстонии понемногу увеличивается, почти четверть своей жизни человек страдает от различных проблем со здоровьем - это примерно 20 лет. Если бы этот показатель был на среднем уровне в Евросоюзе, то мы получили бы дополнительно как минимум пять-восемь лет, когда у человека было бы больше энергии, чтобы заниматься работой и досугом, а не тратить деньги на лекарства и время на укрепление здоровья, а то и вовсе на лечение.
Найдите минутку и подумайте о том, что первое приходит вам в голову, когда вы планируете качественно провести время со своим чадом, - кино и попкорн или активные занятия в спортзале, бассейне или на свежем воздухе?
Как вы отмечаете семейные события? Это, скорее, застолье и забавы в помещении, которые часто заканчиваются потреблением развлечений через различные экраны, или можно было бы получить равноценное чувство удовлетворенности от движения на свежем воздухе в приятной компании? Стоит попробовать!
Физическая грамотность не может быть приобретена сидя, а все же посредством движения и активности.