За последнее столетие на долю Украины и Эстонии выпали крайне тяжелые испытания: войны, оккупация, депортации, концентрационные лагеря и многие другие преступления против человечности. Даже в самых страшных снах мы не могли предвидеть, что в 2022 году в Европе мы можем столкнуться с таким явлением, как геноцид. Однако Россия напомнила нам об этом и показала всему миру свое истинное лицо.
ПАРЛАМЕНТ ⟩ Арсений Пушкаренко: Во имя чего продолжается эта война?
Я ни в чем не стану убеждать вас сегодня, вы прекрасно знаете историю. Очевидно, в этом зале тоже есть эстонцы, чьи родственники были лесными братьями или были депортированы. Например, где в 1941 году могли встретиться эстонец, латыш, литовец, белорус и украинец? В сибирских лагерях. В соответствии с директивами органов безопасности Советского Союза.
Многие люди размышляют сегодня, почему же все-таки началась эта война. Но я бы задал вопрос иначе: ради чего эта война продолжается? Именно у нас есть историческая возможность завершить эту 400-летнюю войну, покончить с больными амбициями дикой орды. Так получилось, что наши государства находятся на изломе цивилизаций. Мы оказались на передовой защиты европейского континента. Украинская революция на граните, оранжевая революция, революция достоинства, поющая революция, бронзовая ночь, Абхазия, Приднестровье, Крым, Донбасс.
В течение последних 15 лет покойный ныне президент Качиньский и руководители стран Балтии пробовали открыть глаза лидерам зарубежных государств и донести до них тот факт, что Путин превращается в Гитлера 21-го века. К сожалению, к их словам тогда не прислушались, и вот теперь мы имеем дело с диктатором, который, ощущая свою безнаказанность, пытается уничтожить европейские ценности и свободы.
Это урок, который должно усвоить все мировое сообщество, за бездействие которого Украина платит сейчас высокую цену. Слишком высокую цену. В то время как я имею честь выступать перед вами, коллеги, украинские парни и девушки погибают за свободу и независимость не только Украины, но и всего цивилизованного мира.
Отсутствие международного трибунала над коммунистической советской властью по примеру Нюрнбергского трибунала привело к новым преступлениям против человечности. Зло стало еще более безжалостным. Мы должны наказать преступников, иначе это будет повторяться. Рийгикогу дважды принимал резолюции, признавая действия России в отношении Украины геноцидом: в 1993 году по поводу голодомора 1932-1933 годов и в 2022 году в связи с продолжающейся до сих пор агрессией.
Украина победит! Почему я так уверен в этом? Потому что умные руководители знают историю, а диктаторы верят в захват Киева за три дня. 20 февраля 2022 года, за четыре дня до полномасштабного вторжения посол Эстонии в Украине Каймо Кууск сказал на белорусской границе: "Эстония осталась когда-то одна - и потеряла независимость. Мы никогда не оставим Украину одну". Так и получилось! Эстония стала - без преувеличения - лидером в деле поддержки Украины. Эстония стала образцовым государством по решительности, вооруженности, санкциям, политическим решениям и восстановлению Украины.
В 1918 году советские оккупационные войска находились в 34 километрах от Таллинна, однако армии Эстонии и союзников сообща отогнали врага и дошли до окрестностей Петербурга. Сегодня вместе с Украиной весь цивилизованный мир и мы обязательно победим. Из нас получился защитный щит Европы, и, следовательно, это наша общая война.
"В течение последних 15 лет покойный ныне президент Качиньский и руководители стран Балтии пробовали открыть глаза лидерам зарубежных государств и донести до них тот факт, что Путин превращается в Гитлера 21-го века. К сожалению, к их словам тогда не прислушались, и вот теперь мы имеем дело с диктатором, который, ощущая свою безнаказанность, пытается уничтожить европейские ценности и свободы".
Арсений Пушкаренко, руководитель депутатской группы парламента Украины по межпарламентским связям с Эстонией
Украине не удалось сто лет назад в ходе освободительной борьбы добиться своей государственности, но теперь мы стали действительно независимыми. Поэтому, когда 23 марта 2022 года российские оккупационные войска оказались на расстоянии 18 километров от парламента Украины, ваш спикер Юри Ратас был с нами. Такие поступки свидетельствуют о настоящем достоинстве и смелости.
Спасибо, коллеги, за все ваши решения в поддержку Украины! Благодарю как парламент в целом, так и каждого лично. Благодарю Мати Райдма, Михаила Лотмана, Андреса Сутта, Райво Тамма, каждого из вас, дорогие друзья! И, разумеется, благодарю генерала Йоханнеса Керта, которого нет сегодня с нами.
На долю действующего состава Рийгикогу выпали тяжелые времена: кризис, вызванный коронавирусом, инфляция, энергетический кризис, вызовы в сфере безопасности. Я знаком со многими присутствующими сейчас в зале и хотел бы подтвердить: вы достойны своего замечательного народа. Эстония - это не только государство с большим сердцем, но и страна смелых людей. Я благодарю Урмаса Рейнсалу за санкционные инициативы и вклад в создание международного трибунала. Благодарю Ханно Певкура за Таллиннскую декларацию и пакеты рекордных поставок вооружения. И я всегда говорю: мы не останемся в долгу, ведь чем больше у нас эстонского оружия, тем меньше будет псковских бригад.
Президент Владимир Зеленский предложил формулу мира, включающую десять предложений о том, как должна закончиться война: атомная и радиационная безопасность, продуктовая и энергетическая безопасность, возвращение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года, вывод российских войск из нашей страны и прекращение боевых действий, международный трибунал и репарации. Это путь к справедливому миру.
Сегодня вы рассматриваете резолюцию в поддержку Украины по случаю годовщины полномасштабной войны, хотя война длится уже девять лет. Мы благодарим вас за эту инициативу, и я прошу всех поддержать ее.
Господин спикер, я хочу передать вам флаг Украины, на котором свои подписи со словами благодарности Эстонии и всему эстонскому народу поставили находящиеся вблизи белорусской границы солдаты. Спасибо!
Уже 1 июня этого года мы планируем открыть первый объект восстановления Украины - новый детсад в приграничном городе Овруч в Житомирской области, - который строит Эстония. В городе, пережившем более 70 налетов вражеской авиации. Мы привыкли к воздушным тревогам и наши дети учатся на фоне рева сирен. Эстония тоже строит этот детсад в сопровождении сигналов воздушной тревоги.
Пройдут годы, а флаг Эстонии будет все так же развеваться над детским садом. И следующие поколения украинцев будут так же благодарны Эстонии, как благодарны ей мы за восстановление этой инфраструктуры. Это очень символично, ведь дети - наше будущее.
Обращение Арсения Пушкаренко в Рийгикогу 22 февраля
Заявление Рийгикогу в поддержку народа Украины
Рийгикогу осуждает продолжающуюся военную агрессию Российской Федерации и выражает свое уважение героическому народу Украины, ведущему самоотверженную борьбу.
Рийгикогу выражает глубокое соболезнование жителям Украины, близкие которых пали в сражениях с превосходящим по силе агрессором или пострадали в результате геноцида в отношении мирного населения.
Смелость народа Украины обязывает государства, приверженные демократическим ценностям, проявить единство и продолжить сотрудничество во имя победы Украины. Для скорейшего достижения этой цели Рийгикогу призывает международное сообщество решительнее оказывать Украине военную, политическую и экономическую поддержку.
Рийгикогу поддерживает предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план по достижению мира, состоящий из 10 пунктов, который поможет восстановить мир в Европе и предотвратить повторение агрессии. Для реализации плана по достижению мира международная общественность должна помочь Украине восстановить территориальную целостность, привлечь руководителей государства и вооруженных сил Российской Федерации к ответственности за преступления агрессии и военные преступления и обеспечить возмещение ущерба, нанесенного Украине в ходе войны.
Рийгикогу призывает государства всего мира ужесточить санкции против Российской Федерации и подчеркивает, что санкции должны действовать в полном объеме до полного осуществления плана по достижению мира.
Рийгикогу поддерживает создание Европейским союзом в Гааге центра расследования преступления агрессии Российской Федерации и призывает государства всего мира внести свой вклад в деятельность центра и продолжить усилия по созданию специального международного трибунала.
Рийгикогу осуждает попытки позволить спортсменам, представляющим режимы России и Беларуси, участвовать в международных соревнованиях и Олимпийских играх в нарушение принципов Олимпийской хартии. Ни Международный олимпийский комитет, ни одно другое лицо не может сохранять нейтралитет в отношении развязанной российским террористическим режимом войны и совершенных им преступлений геноцида; прикрывать вышеупомянутые преступления олимпийским флагом - аморально и непозволительно.
Рийгикогу призывает государства Европейского союза поддержать Украину в проведении необходимых реформ для скорейшего достижения членства в союзе. Эстония поддерживает вступление Украины в Организацию Североатлантического договора при первой возможности.
Мир и безопасность в Европе возможны лишь после победы Украины над агрессором. Эстония непреклонно продолжит оказывать государству и народу Украины беспрерывную помощь до достижения этой победы.
Юри РАТАС,
спикер Рийгикогу, Таллинн, 2023 год