ПАРЛАМЕНТ ⟩ Арсений Пушкаренко: Во имя чего продолжается эта война?

Сегодня вы рассматриваете резолюцию в поддержку Украины по случаю годовщины полномасштабной войны, хотя война длится уже девять лет. Мы благодарим вас за эту инициативу, и я прошу всех поддержать ее.

Господин спикер, я хочу передать вам флаг Украины, на котором свои подписи со словами благодарности Эстонии и всему эстонскому народу поставили находящиеся вблизи белорусской границы солдаты. Спасибо!

Уже 1 июня этого года мы планируем открыть первый объект восстановления Украины - новый детсад в приграничном городе Овруч в Житомирской области, - который строит Эстония. В городе, пережившем более 70 налетов вражеской авиации. Мы привыкли к воздушным тревогам и наши дети учатся на фоне рева сирен. Эстония тоже строит этот детсад в сопровождении сигналов воздушной тревоги.

Пройдут годы, а флаг Эстонии будет все так же развеваться над детским садом. И следующие поколения украинцев будут так же благодарны Эстонии, как благодарны ей мы за восстановление этой инфраструктуры. Это очень символично, ведь дети - наше будущее.

Заявление Рийгикогу в поддержку народа Украины

Рийгикогу осуждает продолжающуюся военную агрессию Российской Федерации и выражает свое уважение героическому народу Украины, ведущему самоотверженную борьбу.

Рийгикогу выражает глубокое соболезнование жителям Украины, близкие которых пали в сражениях с превосходящим по силе агрессором или пострадали в результате геноцида в отношении мирного населения.

Смелость народа Украины обязывает государства, приверженные демократическим ценностям, проявить единство и продолжить сотрудничество во имя победы Украины. Для скорейшего достижения этой цели Рийгикогу призывает международное сообщество решительнее оказывать Украине военную, политическую и экономическую поддержку.

Рийгикогу поддерживает предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план по достижению мира, состоящий из 10 пунктов, который поможет восстановить мир в Европе и предотвратить повторение агрессии. Для реализации плана по достижению мира международная общественность должна помочь Украине восстановить территориальную целостность, привлечь руководителей государства и вооруженных сил Российской Федерации к ответственности за преступления агрессии и военные преступления и обеспечить возмещение ущерба, нанесенного Украине в ходе войны.

Рийгикогу призывает государства всего мира ужесточить санкции против Российской Федерации и подчеркивает, что санкции должны действовать в полном объеме до полного осуществления плана по достижению мира.

Рийгикогу поддерживает создание Европейским союзом в Гааге центра расследования преступления агрессии Российской Федерации и призывает государства всего мира внести свой вклад в деятельность центра и продолжить усилия по созданию специального международного трибунала.

Рийгикогу осуждает попытки позволить спортсменам, представляющим режимы России и Беларуси, участвовать в международных соревнованиях и Олимпийских играх в нарушение принципов Олимпийской хартии. Ни Международный олимпийский комитет, ни одно другое лицо не может сохранять нейтралитет в отношении развязанной российским террористическим режимом войны и совершенных им преступлений геноцида; прикрывать вышеупомянутые преступления олимпийским флагом - аморально и непозволительно.

Рийгикогу призывает государства Европейского союза поддержать Украину в проведении необходимых реформ для скорейшего достижения членства в союзе. Эстония поддерживает вступление Украины в Организацию Североатлантического договора при первой возможности.

Мир и безопасность в Европе возможны лишь после победы Украины над агрессором. Эстония непреклонно продолжит оказывать государству и народу Украины беспрерывную помощь до достижения этой победы.

Юри РАТАС,

спикер Рийгикогу, Таллинн, 2023 год