Антон Алексеев - москвич в Эстонии, эстонец в Украине

- Ты несколько раз был в Украине, куда после короткой побывки в Эстонии ты и вернешься. Ты был в горячих точках России, Грузии… Можешь ли ты себя сейчас считать военным журналистом?

- Нет, не думаю. Я все-таки не профессиональный военный корреспондент. У меня у самого много вопросов о том, что такое военный корреспондент. Тут разные есть точки зрения. Нет, у меня, собственно, это все получилось как бы случайно и началось именно с Украины. То есть если говорить о каком-то экшене, каком-то драйве, таких как в кризисных ситуациях, то да, мы, конечно, с Кристером снимали какие-то московские уличные протесты, несанкционированные митинги, анархистов, лимоновцев, это Национал-большевистская партия.

Вот это все. Мы снимали, конечно же, 2011 год, зимние протесты. Мы снимали 2012 год, Болотную площадь, где были задержаны люди, о которых пошло так называемое "Болотное дело", по которому много людей было осуждено за нападение на полицию. Конечно, это было все выдуманное российскими властями дело. Тогда как-то у нас, у меня по крайней мере, начали формироваться определенные представления о том, как себя вести в таких кризисных ситуациях.

Потом была Украина. Украина была и до этого, в смысле Майдан. И тут мне пригодилось знание украинского, потому что оно у меня уже давно.

- Как ты выучил украинский?