ИСТОРИЯ ⟩ Уничтожение Нарвы не имело военной цели

6 марта исполнилось 79 лет с того дня, когда советские бомбардировщики уничтожили исторический город Нарвы. Мы публикуем написанную несколько лет назад коренным нарвитянином и защитником старины Юри Тыниссоном статью, в которой он констатирует, что бомбардировка Нарвы не имела никакого военного смысла.

В годы Второй мировой войны Нарву бомбили регулярно - десятки раз. Но до 6 марта 1944 года это были в основном ночные бомбардировки, когда единичные самолеты сбрасывали с большой высоты бомбы весом в несколько килограммов, разрывавшиеся на поверхности земли. Или же целями становились мосты, которые старались поразить днем, пикируя на них.

Юри Тыниссон. Фото: Aivar Metsar Коренной нарвитянин Юри Тыниссон (1929-2020) был заслуженным защитником старины, краеведом, хранителем города Нарва и ее исторической памяти, работавшим энергетиком на Балтийской теплоэлектростанции, начиная с ее создания в 1959 году и до выхода на пенсию. Юри Тыннисон был одним из учредителей Нарвского общества охраны памятников старины, а также долгое время являлся его председателем. Ознакомление с засекреченной историей Нарвы 20-го века имело чрезвычайно большое значение как для просвещения соотечественников, так и в международном отношении.

Красная армия, в феврале 1944 года подошедшая ближе к рубежам Эстонии и Финляндии, начала усиленные воздушные атаки и на тыловые города. За пару дней до 6 марта над Нарвским фронтом были сброшены листовки на эстонском языке, в которых грозились сровнять эстонские города с землей.