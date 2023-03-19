Наряду с общим образованием крайне важную роль в поддержке усвоения эстонского языка играет внешкольное образование, поскольку в ходе интересной деятельности мы само собой учим и язык.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Перейдут ли школы по интересам на эстоноязычное обучение?
Поэтому есть смысл проводить занятия по интересам на эстонском языке. Для того чтобы больше учителей могли оказывать поддержку молодым людям в изучении эстонского языка, при поддержке структурных фондов ЕС мы планируем обучение учителей и специалистов по работе с молодежью в школах по интересам.
Кроме того, школы по интересам, независимо от формы собственности, могут ходатайствовать перед Эстонской кассой по безработице о пособии на обучение для развития навыков эстонского языка у своих сотрудников. Фонд интеграции проводит бесплатные курсы эстонского языка, которые также открыты для учителей школ по интересам.
Учителя школ по интересам также могут ходатайствовать о возмещении расходов на языковое обучение перед Департаментом по делам образования и молодежи, при условии, что у преподавателя есть разрешение на деятельность, выданное Министерством образования и науки, а также успешно сдан экзамен по языку.
- На каком языке будут проводиться занятия по интересам в общеобразовательных школах?
Для того чтобы обеспечить плавный переход к обучению на эстонском языке, необходимо сделать так, чтобы эстонский язык использовался в школе как можно больше. Помимо других мер, помогающих овладеть языком, занятия по интересам в общеобразовательных школах наиболее эффективны, поэтому должны проводиться на эстонском языке.
- Как/где я могу найти языковую практику для своего ребенка?
В течение многих лет программа "VeniVidiVici" предлагает возможность практиковать эстонский язык либо в рамках четырехнедельного обмена учениками, либо в форме виртуальной языковой практики.
В программе виртуальной языковой практики для ребенка в качестве наставника будет выбран эстоноязычный сверстник, с которым можно свободно общаться на эстонском языке в течение двух-трех академических часов в неделю в течение четырех недель.
Обмен учениками дает возможность поучиться в другой школе в течение четырех недель. Участники обмена практикуют эстонский язык, знакомятся с новыми одноклассниками и заводят друзей, а также узнают много нового об эстонских школах. Программа бесплатна для участников. К участию приглашаются учащиеся 7-12-х классов, которые могут присоединиться в любое время.
Многие вопросы с ответами на тему перехода можно найти на сайте Министерства образования и науки: www.hm.ee/ru/perehod
Министр и сотрудники Министерства образования и науки ответили на вопросы о переходе на эстонский язык обучения
На Youtube-канале Министерства образования и науки теперь доступно видео, в котором министр и сотрудники министерства отвечают на вопросы о переходе на эстоноязычное обучение.
Министр образования и науки Тынис Лукас сказал, что, согласно Конституции, государство должно обеспечить образование на эстонском языке для всех жителей Эстонии, и государство не отступит от своей задачи. "Переход на полноценное обучение на эстонском языке стал самым важным и перспективным решением нынешнего правительства! Теперь ясно, что переход обязательно состоится, - сказал Лукас. - Для этого существует долгосрочный план, как в плане действий, так и в плане финансирования, и министерство сотрудничает с муниципальными властями и школами. Наша общая цель состоит в том, чтобы дети и молодежь овладели эстонским языком в раннем возрасте, чтобы они могли беспрепятственно продолжать обучение на всех уровнях образования и преуспеть на рынке труда".
Министерство призвало родителей и самих учащихся задать свои вопросы о том, что их больше всего интересует в связи с переходом на обучение на эстонском языке.
В течение недели на сайте министерства было задано почти сто вопросов. Родители спрашивали, как именно будет происходить переход по классам и годам, какую поддержку получат дети и родители, как переход отразится на учениках с особыми образовательными потребностями, а также смогут ли дети изучать родной язык и культуру. Родителей также волновал вопрос о наличии учителей с необходимым уровнем владения эстонским языком и о подготовке новых учебных материалов.
В ходе почти 30-минутного видео на вопросы ответили министр Тынис Лукас, руководитель отдела языковой политики в сфере общего и профессионального образования Ингар Дуболазов и главный эксперт Анне Эндъярв. Видео на эстонском языке сопровождается субтитрами на русском языке.
Переход на эстонский язык в качестве языка обучения начнется в детских садах, первых и четвертых классах в 2024 году и завершится в основных школах к началу 2029/2030 учебного года.
В гимназиях и профессиональных учебных заведениях доля других языков в обучении может составлять до 40 процентов от общего объема обучения до 2029/2030 учебного года. Школа обязана обеспечить переход на обучение на эстонском языке в десятом классе не позднее 2030/2031 года, в 11-м классе не позднее 2031/2032 года, в 12-м классе - к 2032/2033 учебному году. В профессионально-технических учебных заведениях изменения коснутся учащихся, обучающихся по программе среднего профессионального образования.