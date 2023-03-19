ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Перейдут ли школы по интересам на эстоноязычное обучение?

В программе виртуальной языковой практики для ребенка в качестве наставника будет выбран эстоноязычный сверстник, с которым можно свободно общаться на эстонском языке в течение двух-трех академических часов в неделю в течение четырех недель.

Обмен учениками дает возможность поучиться в другой школе в течение четырех недель. Участники обмена практикуют эстонский язык, знакомятся с новыми одноклассниками и заводят друзей, а также узнают много нового об эстонских школах. Программа бесплатна для участников. К участию приглашаются учащиеся 7-12-х классов, которые могут присоединиться в любое время.

Многие вопросы с ответами на тему перехода можно найти на сайте Министерства образования и науки: www.hm.ee/ru/perehod

Министр и сотрудники Министерства образования и науки ответили на вопросы о переходе на эстонский язык обучения

На Youtube-канале Министерства образования и науки теперь доступно видео, в котором министр и сотрудники министерства отвечают на вопросы о переходе на эстоноязычное обучение.

Тынис Лукас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik