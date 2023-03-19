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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Пособие многодетной семье будет выплачиваться до достижения младшим ребенком 19 лет

Северное побережье
Пособие многодетной семье будет выплачиваться до достижения младшим ребенком 19 лет
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Многодетным семьям с этого года государство выплачивает пособие в размере 650 евро в месяц.
Многодетным семьям с этого года государство выплачивает пособие в размере 650 евро в месяц. Фото: Arvo Meeks

Чтобы поддержать экономическую жизнедеятельность семей с детьми и повысить доверие к планированию семейных пособий, Рийгикогу принял законопроект об увеличении семейных пособий.

С 1 января 2023 года пособие для многодетных семей в размере 650 евро выплачивается до достижения младшим ребенком в семье 19 лет.

Однако когда старший ребенок достигает возраста 19 лет, начинает применяться так называемое плавное, т.е. ступенчатое, уменьшение пособия. На примере семьи с тремя детьми: когда старшему из трех детей исполняется 19 лет, размер пособия уменьшается на 1/3, когда среднему ребенку исполняется 19 лет, размер пособия снова уменьшается, а когда последнему ребенку исполняется 19 лет, выплата пособия прекращается.

Пример 1. В семье подрастает трое детей. Семья получает ежемесячное детское пособие в размере 260 евро (по 80 евро на 1-го и 2-го ребенка и 100 евро на 3-го ребенка) и семейное пособие в размере 650 евро. Детское пособие выплачивается до достижения ребенком 19 лет или, в случае дальнейшего обучения, до окончания учебы, после чего право на получение пособия исчезает. Пособие для многодетной семьи выплачивается в полном объеме до тех пор, пока старшему ребенку не исполнится 19 лет. После этого пособие многодетной семье выплачивается в размере 2/3 суммы до достижения вторым ребенком 19 лет. Пока младшему ребенку не исполнится 19 лет, пособие выплачивается в размере 1/3. После этого выплата пособия многодетной семье прекращается.

Пример 2. В семье трое детей, первые двое из которых близнецы. Семья получает ежемесячное детское пособие в размере 260 евро (по 80 евро на 1-го и 2-го ребенка и 100 евро на 3-го ребенка) и пособие для многодетной семьи в размере 650 евро. Детские пособия выплачиваются до достижения детьми 19 лет или, в случае дальнейшего обучения, до окончания учебы, после чего право на получение пособия исчезает. Пособие для многодетной семьи (650 евро) выплачивается в полном объеме до тех пор, пока старшим детям (близнецам) не исполнится 19 лет. После этого пособие многодетной семье в размере 1/3 выплачивается до достижения младшим ребенком 19 лет. После этого выплата пособия многодетной семье прекращается.

Дополнительная информация - на веб-странице Министерства социальных дел: www.sm.ru

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