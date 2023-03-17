В Эстонии ожидаемая продолжительность жизни при рождении почти на три года ниже, чем в среднем по ЕС. И как и в остальной Европе, этот показатель снижается.
Ожидаемая продолжительность жизни снизилась
Ожидаемая продолжительность жизни снизилась
Как пишет ERR со ссылкой на данные статистической службы Евросоюза, по сравнению с 2020 годом ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 3 месяца 19 дней.
В 2021 году в Европейском союзе ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляла 80,1 года. В Эстонии она составила 77,2 года, что на 1,7 года меньше, чем годом ранее.
В 2021 году в Европе ожидаемая продолжительность жизни женщин (82,9 года) по-прежнему была выше, чем у мужчин (77,2 года).
Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2021 году была зарегистрирована в Испании (83,3 года), Швеции (83,1 года), Люксембурге и Италии (в обеих странах — 82,7 года), а самая низкая — в Болгарии (71,4 года), Румынии (72,8 года) и Латвии (73,1 года).
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