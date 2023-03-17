Как пишет ERR со ссылкой на данные статистической службы Евросоюза, по сравнению с 2020 годом ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 3 месяца 19 дней.

В 2021 году в Европейском союзе ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляла 80,1 года. В Эстонии она составила 77,2 года, что на 1,7 года меньше, чем годом ранее.

В 2021 году в Европе ожидаемая продолжительность жизни женщин (82,9 года) по-прежнему была выше, чем у мужчин (77,2 года).