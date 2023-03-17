Пт, 17.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Ожидаемая продолжительность жизни снизилась

«Северное побережье»
Ожидаемая продолжительность жизни снизилась
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Младенец. Иллюстративное фото.
Младенец. Иллюстративное фото. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Эстонии ожидаемая продолжительность жизни при рождении почти на три года ниже, чем в среднем по ЕС. И как и в остальной Европе, этот показатель снижается.

Как пишет ERR со ссылкой на данные статистической службы Евросоюза, по сравнению с 2020 годом ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 3 месяца 19 дней.

В 2021 году в Европейском союзе ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляла 80,1 года. В Эстонии она составила 77,2 года, что на 1,7 года меньше, чем годом ранее.

В 2021 году в Европе ожидаемая продолжительность жизни женщин (82,9 года) по-прежнему была выше, чем у мужчин (77,2 года).

Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2021 году была зарегистрирована в Испании (83,3 года), Швеции (83,1 года), Люксембурге и Италии (в обеих странах — 82,7 года), а самая низкая — в Болгарии (71,4 года), Румынии (72,8 года) и Латвии (73,1 года).

Ключевые слова
Эстония
Наверх