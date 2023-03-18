Юные органисты из Ахтме среди лучших в стране

В конкурсе участвовали 13 органистов из Кохтла-Ярве, Таллинна, Кейла, Кохила, Курессааре, Вильянди, Пярну. Ида-Вирумаа представляли только ученицы Светланы Кекишевой из Ахтмеской школы искусств. Милана Матросова показала лучший результат, заняв второе место в III возрастной группе А-категории (орган как специальность), причем первое место на этот раз не присуждалось. В этой же возрастной группе B-категории (орган как дополнительный инструмент) ученица София Куликова стала второй.