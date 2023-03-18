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Юные органисты из Ахтме среди лучших в стране

Ирина Кивисельг
, журналист
Юные органисты из Ахтме среди лучших в стране
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София Куликова и ее наставница Светлана Кекишева долго готовились к конкурсу, и не зря.
София Куликова и ее наставница Светлана Кекишева долго готовились к конкурсу, и не зря. Фото: Erakogu

В Пярнуском концертном доме 12 марта состоялся организованный Союзом музыкальных школ Эстонии республиканский конкурс "Лучший юный инструменталист - 2023" по специальности "орган". Ученицы Ахтмеской школы искусств заработали две серебряные награды.

В конкурсе участвовали 13 органистов из Кохтла-Ярве, Таллинна, Кейла, Кохила, Курессааре, Вильянди, Пярну. Ида-Вирумаа представляли только ученицы Светланы Кекишевой из Ахтмеской школы искусств. Милана Матросова показала лучший результат, заняв второе место в III возрастной группе А-категории (орган как специальность), причем первое место на этот раз не присуждалось. В этой же возрастной группе B-категории (орган как дополнительный инструмент) ученица София Куликова стала второй. 

Милану Матросову скоро ждет еще одно испытание - она прошла региональный отбор на республиканский конкурс среди юных пианистов.
Милану Матросову скоро ждет еще одно испытание - она прошла региональный отбор на республиканский конкурс среди юных пианистов. Фото: Erakogu
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