В Кохтла-Ярве обсудили вопросы уличной безопасности

Как сообщила городская управа Кохтла-Ярве, на прошедшей рабочей встрече членов Городского управления и секретаря с представителями Йыхвиского отделения полиции обсуждали вопросы безопасности.

Говорили не только о физической безопасности в городской среде, но и о духовном ощущении безопасности каждого отдельного человека. Были затронуты проблемы семейного насилия, доступности и злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами (в том числе и среди несовершеннолетних) и сопутствующих этому нарушений - проявление агрессии, физическое насилие, нарушение правопорядка, вандализм. Полицейские совместно с городскими чиновниками обозначили варианты сотрудничества для предотвращения и снижения уровня подобных нарушений.

Руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клйимант поднял вопрос о создании муниципальной службы правопорядка. Кохтла-Ярве и Йыхви уже ведут переговоры о создании единой службы, которая должна будет следить за порядком и фиксировать нарушения на территории обоих самоуправлений.

Представителей полиций также интересовало, нет ли у города в планах снова отключать уличное освещение в летний период. Вице-мэр по развитию и хозяйству Эрик Сечков заверил собравшихся, что экономить на уличном освещении в будущем сезоне в планы самоуправления не входит.