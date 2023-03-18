ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Представитель правительства в Ида-Вирумаа

Ни на один из этих вопросов пока нет ответа. Но с того момента, когда министр культуры Пирет Хартман во вторник вечером опубликовала в социальных сетях сообщение о том, что на коалиционных переговорах предлагается создать должность представителя правительства с представительством в Ида-Вирумаа, поднялся ажиотаж.

В последующие часы и дни по всей Эстонии шли бурные дискуссии о том, зачем нужна такая должность и является ли это хорошим планом или просто пропагандой, когда правящая коалиция хочет показать, что для Ида-Вирумаа что-то делается. В то же время звучат довольно громкие голоса, мол, зачем нужно создавать для Ида-Вирумаа какие-то преимущества и места спецпредставителей.