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"Латерна магика" ждет киноленты

Ирина Кивисельг
, журналист
"Латерна магика" ждет киноленты
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Конкурс "Латерна магика".
Конкурс "Латерна магика". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Международный конкурс-фестиваль любителей киноискусства "Латерна магика", который организует Йыхвиский центр культуры и интересов в 16-й раз, собирает киноленты до 24 апреля.

По словам координатора фестиваля Анны Маскаевой, уже поступило несколько десятков работ кинолюбителей из разных городов Эстонии, ждут фильмы из Латвии и Литвы. Показ всех конкурсных роликов состоится в кинозале "Амадеус" 2 апреля. Профессиональное жюри будет оценивать их по шести номинациям.

Торжественная церемония награждения запланирована на 22 апреля.

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