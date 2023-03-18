"Латерна магика" ждет киноленты

По словам координатора фестиваля Анны Маскаевой, уже поступило несколько десятков работ кинолюбителей из разных городов Эстонии, ждут фильмы из Латвии и Литвы. Показ всех конкурсных роликов состоится в кинозале "Амадеус" 2 апреля. Профессиональное жюри будет оценивать их по шести номинациям.