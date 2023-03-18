Международный конкурс-фестиваль любителей киноискусства "Латерна магика", который организует Йыхвиский центр культуры и интересов в 16-й раз, собирает киноленты до 24 апреля.
"Латерна магика" ждет киноленты
"Латерна магика" ждет киноленты
По словам координатора фестиваля Анны Маскаевой, уже поступило несколько десятков работ кинолюбителей из разных городов Эстонии, ждут фильмы из Латвии и Литвы. Показ всех конкурсных роликов состоится в кинозале "Амадеус" 2 апреля. Профессиональное жюри будет оценивать их по шести номинациям.
Торжественная церемония награждения запланирована на 22 апреля.
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