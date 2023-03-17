Пт, 17.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Количество компьютерных преступлений рекордно уменьшилось

«Северное побережье»
Количество компьютерных преступлений рекордно уменьшилось
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Портативный компьютер. Иллюстративное фото
Портативный компьютер. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

В 2022 году компьютерных преступлений было зафиксировано на 25% меньше, чем годом ранее. Снижение стало первым за десять лет.

По данным Министерства юстиции, количество компьютерных преступлений постоянно росло с 2012 года и достигло пика в 2021 году, когда было зарегистрировано 1596 преступлений. В прошлом году их было зафиксировано всего 1200.

Больше половины случаев за прошлый год составили взломы социальных сетей (57%). Чаще всего жертвами становились женщины средних лет.

В министерстве отмечают, что случаев мошенничества с электронными письмами стало существенно меньше, но участились случаи мошенничества по телефону, целью которых является получение доступа к личным данным и счетам жертв. Примечательно, что преступникам чаще удавалось обмануть русскоязычных жертв по телефону, а эстоноязычных - по СМС.

В конце 2022 года жителей Эстонии (выборка 2000 человек) спросили, с какими преступлениями они столкнулись за последние 12 месяцев. Перечень ситуаций, предложенных респондентам, не обязательно является преступлением в юридическом смысле, но с помощью опроса можно понять переживания людей.  

Официальная статистика и опросы потерпевших говорят о весьма схожих тенденциях и явлениях. Согласно официальной статистике, захват учетной записи в социальной сети был одним из наиболее распространенных преступлений.

53% опрошенных заявили, что у них запрашивали личные данные на компьютере, обосновывая это, например, выигрышем в лотерею или участием в прибыльном бизнесе.

Ключевые слова
Эстония
Наверх