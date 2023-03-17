Количество компьютерных преступлений рекордно уменьшилось

По данным Министерства юстиции, количество компьютерных преступлений постоянно росло с 2012 года и достигло пика в 2021 году, когда было зарегистрировано 1596 преступлений. В прошлом году их было зафиксировано всего 1200.

Больше половины случаев за прошлый год составили взломы социальных сетей (57%). Чаще всего жертвами становились женщины средних лет.

В министерстве отмечают, что случаев мошенничества с электронными письмами стало существенно меньше, но участились случаи мошенничества по телефону, целью которых является получение доступа к личным данным и счетам жертв. Примечательно, что преступникам чаще удавалось обмануть русскоязычных жертв по телефону, а эстоноязычных - по СМС.

В конце 2022 года жителей Эстонии (выборка 2000 человек) спросили, с какими преступлениями они столкнулись за последние 12 месяцев. Перечень ситуаций, предложенных респондентам, не обязательно является преступлением в юридическом смысле, но с помощью опроса можно понять переживания людей.

Официальная статистика и опросы потерпевших говорят о весьма схожих тенденциях и явлениях. Согласно официальной статистике, захват учетной записи в социальной сети был одним из наиболее распространенных преступлений.