Расплата за алчность ⟩ Бывший педагог получила 16 лет тюрьмы

- Инге сказала, что если мы уберем Майе, то я смогу поехать жить в том доме, - рассказал Волошин на проходившем в Вируском уездном суде процессе, как они вместе с соподсудимой Инге Пуллат осенью 2021 года планировали убийство проживавшей в Йыуга родственницы Майе Сяэр. - У нас было в планах убрать также Сергея (сожитель Майе Сяэр. - Э.К. ), тогда дальнейшие споры были бы исключены и я бы сразу же попал в этот дом. Я должен был сделать грязную работу, чтобы руки других остались чистыми.

По словам подсудимого, они с Инге Пуллат поехали на расположенный в Йыуга Алутагузеской волости хутор Лиллемяэ вечером 2 ноября и поставили белый микроавтобус "Citroёn" в укрытии немного поодаль. "Майе вышла позвать собаку, тогда я прыснул ей в лицо перечным газом, ударил три раза по голове стоявшей в коридоре пустой бутылкой из-под шампанского, схватил за шею и стал душить. Она сказала, чтобы я отпустил ее. Она была такая пьяная, что падая ударилась головой о стену. Когда Майе умерла, я крикнул Инге, что она может войти, Майе больше нет".