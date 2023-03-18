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Расплата за алчность ⟩ Бывший педагог получила 16 лет тюрьмы

Эрик Калда
, журналист
Бывший педагог получила 16 лет тюрьмы
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Мать и сын Инге и Андрес Пуллат свою вину в суде не признали. Правда, именно Андрес указал полиции местоположение тела, однако позднее отрицал свою связь с осквернением трупа.
Мать и сын Инге и Андрес Пуллат свою вину в суде не признали. Правда, именно Андрес указал полиции местоположение тела, однако позднее отрицал свою связь с осквернением трупа. Фото: Erik Kalda / Põhjarannik

В этот четверг Вируский уездный суд вынес обвинительный приговор по делу, в котором на скамье подсудимых оказались три человека в связи с убийством Майе Сяэр (49), совершенным в ноябре 2021 года на хуторе Лиллемяэ в деревне Йыуга Алутагузеской волости. Самое суровое наказание получила запланировавшая преступление пенсионер и бывший школьный руководитель Инге Пуллат, приговоренная к 16 годам тюремного заключения. Совершивший же убийство Айво Волошин получил наказание в два с лишним раза меньшее.

- Инге сказала, что если мы уберем Майе, то я смогу поехать жить в том доме, - рассказал Волошин на проходившем в Вируском уездном суде процессе, как они вместе с соподсудимой Инге Пуллат осенью 2021 года планировали убийство проживавшей в Йыуга родственницы Майе Сяэр. - У нас было в планах убрать также Сергея (сожитель Майе Сяэр. - Э.К.), тогда дальнейшие споры были бы исключены и я бы сразу же попал в этот дом. Я должен был сделать грязную работу, чтобы руки других остались чистыми.

По словам подсудимого, они с Инге Пуллат поехали на расположенный в Йыуга Алутагузеской волости хутор Лиллемяэ вечером 2 ноября и поставили белый микроавтобус "Citroёn" в укрытии немного поодаль. "Майе вышла позвать собаку, тогда я прыснул ей в лицо перечным газом, ударил три раза по голове стоявшей в коридоре пустой бутылкой из-под шампанского, схватил за шею и стал душить. Она сказала, чтобы я отпустил ее. Она была такая пьяная, что падая ударилась головой о стену. Когда Майе умерла, я крикнул Инге, что она может войти, Майе больше нет".

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Персона/репортаж
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