Расплата за алчность ⟩ Бывший педагог получила 16 лет тюрьмы

В этот четверг Вируский уездный суд вынес обвинительный приговор по делу, в котором на скамье подсудимых оказались три человека в связи с убийством Майе Сяэр (49), совершенным в ноябре 2021 года на хуторе Лиллемяэ в деревне Йыуга Алутагузеской волости. Самое суровое наказание получила запланировавшая преступление пенсионер и бывший школьный руководитель Инге Пуллат, приговоренная к 16 годам тюремного заключения. Совершивший же убийство Айво Волошин получил наказание в два с лишним раза меньшее.
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- Инге сказала, что если мы уберем Майе, то я смогу поехать жить в том доме, - рассказал Волошин на проходившем в Вируском уездном суде процессе, как они вместе с соподсудимой Инге Пуллат осенью 2021 года планировали убийство проживавшей в Йыуга родственницы Майе Сяэр. - У нас было в планах убрать также Сергея (сожитель Майе Сяэр. - Э.К.), тогда дальнейшие споры были бы исключены и я бы сразу же попал в этот дом. Я должен был сделать грязную работу, чтобы руки других остались чистыми.