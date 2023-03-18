Сб, 18.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Строительство нового лечебного корпуса Нарвской больницы - тема коалиционных переговоров

Северное побережье
Строительство нового лечебного корпуса Нарвской больницы - тема коалиционных переговоров
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
По оценке министра здоровья и труда Пеэпа Петерсона, Нарвская больница нуждается в новом корпусе активного лечения, чтобы сделать здешнее здравоохранение более европейским.
По оценке министра здоровья и труда Пеэпа Петерсона, Нарвская больница нуждается в новом корпусе активного лечения, чтобы сделать здешнее здравоохранение более европейским. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Когда Нарвская больница получит новый корпус активного лечения, зависит от переговоров о создании нового властного союза между Партией реформ, "Eesti 200" и социал-демократами.

Посетивший на этой неделе Нарвскую больницу министр здоровья и труда Пеэп Петерсон сказал, что для начала строительства нового лечебного корпуса имеется 20 миллионов евро, но для его завершения и приобретения оборудования потребуются еще десятки миллионов.

- Вопрос Нарвской больницы - на столе коалиционных переговоров. За него еще придется побороться, - подтвердил министр здоровья и труда (Социал-демократическая партия), добавив, что в широком смысле вопрос в том, появится ли Нарва с европейским здравоохранением на карте Эстонии.

Ключевые слова
Новости
Наверх