Когда Нарвская больница получит новый корпус активного лечения, зависит от переговоров о создании нового властного союза между Партией реформ, "Eesti 200" и социал-демократами.
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Строительство нового лечебного корпуса Нарвской больницы - тема коалиционных переговоров
Строительство нового лечебного корпуса Нарвской больницы - тема коалиционных переговоров
Посетивший на этой неделе Нарвскую больницу министр здоровья и труда Пеэп Петерсон сказал, что для начала строительства нового лечебного корпуса имеется 20 миллионов евро, но для его завершения и приобретения оборудования потребуются еще десятки миллионов.