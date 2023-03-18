Строительство нового лечебного корпуса Нарвской больницы - тема коалиционных переговоров

Посетивший на этой неделе Нарвскую больницу министр здоровья и труда Пеэп Петерсон сказал, что для начала строительства нового лечебного корпуса имеется 20 миллионов евро, но для его завершения и приобретения оборудования потребуются еще десятки миллионов.