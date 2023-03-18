Тойлаский детсад станет домом престарелых?

Тойлаское волостное управление предложило волостному собранию досрочно расторгнуть договор с владельцем детского сада "Naerumeri". Волостное собрание обсудит соответствующий законопроект на заседании 29 марта.
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Предложение о досрочном расторжении договора, заключенного с ТОО "Foronte", было мотивировано финансово-экономическим положением волости и тем, что не было достигнуто соглашение об изменении условий договора, пояснила волостной старейшина Эве Эаст.