Тойлаский детсад станет домом престарелых?

Предложение о досрочном расторжении договора, заключенного с ТОО "Foronte", было мотивировано финансово-экономическим положением волости и тем, что не было достигнуто соглашение об изменении условий договора, пояснила волостной старейшина Эве Эаст.

Еще прошлой весной волостное управление сообщило, что не желает продолжать закупку услуги тойлаского детсада "Naerumeri" на прежних условиях, считая ее неоправданно дорогой. Подписанный в 2006 году договор на оказание услуги детского сада действует до 2026 года, и по нему волость должна платить за 60 детей, независимо от того, укомплектован детсад 60 малышами или нет.