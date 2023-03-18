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Тойлаский детсад станет домом престарелых?

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Тойлаский детсад станет домом престарелых?
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"Naerumeri" начал работать в Тойла в 2006 году. На этой неделе Тойлаское волостное управление предложило волостному собранию досрочно расторгнуть договор с владельцем детского сада "Naerumeri".
"Naerumeri" начал работать в Тойла в 2006 году. На этой неделе Тойлаское волостное управление предложило волостному собранию досрочно расторгнуть договор с владельцем детского сада "Naerumeri". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тойлаское волостное управление предложило волостному собранию досрочно расторгнуть договор с владельцем детского сада "Naerumeri". Волостное собрание обсудит соответствующий законопроект на заседании 29 марта.

Предложение о досрочном расторжении договора, заключенного с ТОО "Foronte", было мотивировано финансово-экономическим положением волости и тем, что не было достигнуто соглашение об изменении условий договора, пояснила волостной старейшина Эве Эаст.

Еще прошлой весной волостное управление сообщило, что не желает продолжать закупку услуги тойлаского детсада "Naerumeri" на прежних условиях, считая ее неоправданно дорогой. Подписанный в 2006 году договор на оказание услуги детского сада действует до 2026 года, и по нему волость должна платить за 60 детей, независимо от того, укомплектован детсад 60 малышами или нет.

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