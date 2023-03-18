Более высокая зарплата учителей в Ида-Вирумаа сохранится как минимум до 2030 года

Она добавила, что постановление министра является долгожданным документом, поскольку дает уверенность тем людям, которые приезжают в уезд.

- До сегодняшнего дня было неясно, кто будет получать надбавку к зарплате. Например, к нам обращаются студенты, которые еще учатся в магистратуре, и спрашивают, стоит ли им вообще участвовать в конкурсе на трудоустройство. Крайне важно, что надбавку будут получать все специалисты с высшим образованием, будь то степень бакалавра или магистра. Я считаю, что все сделано для того, чтобы эстоноязычные учителя приехали сюда.

По словам Керды Эйерт, позитивно также то, что опорные специалисты будут получать равную оплату труда как в детском саду, общеобразовательной школе, так и в учреждении профессионального образования.

Самоуправлениям надо обратиться за поддержкой

О поддержке в выплате более высокой заработной платы работникам образования могут ходатайствовать местные самоуправления Ида-Вирумаа и частноправовые юридические лица, содержащие учебное заведение в Ида-Вирумаа.

При получении поддержки учителю и опорному специалисту общеобразовательной школы и заведения профобразования должна выплачиваться заработная плата в размере не менее 2624 евро, воспитателю детского сада со степенью магистра не менее 2274 евро и воспитателю детсада со степенью бакалавра не менее 2099 евро.

Не все владеющие эстонским языком учителя автоматически получат надбавку к зарплате

Тынис Лукас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Мы приняли все необходимые решения, чтобы переход на полное эстоноязычное обучение был необратимым", - подтвердил министр образования и науки Тынис Лукас "Северному побережью".

- Руководитель Ида-Вируского образовательного кластера назвал позитивным то, что предварительным условием надбавки к зарплате не является магистерская степень, то есть получать ее стали бы также студенты, которые еще только учатся в магистратуре, но уже приступают к работе учителем. Можно ли назвать это некой уступкой, чтобы обеспечить ида-вируские учреждения образования достаточным количеством учителей?

- Мы действительно не требуем для получения пособия магистерской степени. В то же время мы не считаем достаточным для получения пособия только среднее образование, которое Закон об основной школе и гимназии считает достаточным для поступления на работу с временным договором. Конечно, школьный руководитель должен также убедиться, что у учителя имеются необходимые для работы знания и умения.

То есть не все владеющие эстонским языком учителя автоматически получат надбавку к зарплате, и мы предполагаем, что имеющие или получающие степень бакалавра или прикладное высшее образование продолжат также без отрыва от работы учителем учебу для получения степени магистра и, следовательно, права на получение бессрочного трудового договора.

Для того чтобы работающий учитель мог в то же время получать квалификацию, Министерство образования и науки заказало в университетах большое количество бесплатных для учащегося дополнительных учебных мест по педагогическим специальностям. Я уверен, что таким комплексным подходом мы в срок обеспечим в Ида-Вирумаа наличие достаточного для перехода на полное эстоноязычное обучение количества учителей.

Итак, речь идет об отступлении от максимума, но с твердым знанием того, что угрозы для качества обучения нет.

- Могут ли учителя, опорные специалисты быть уверены, что более высокая зарплата в Ида-Вирумаа светит не только на один-два учебных года, а является все же более долгосрочным планом государства?

- На сегодня мы приняли на период с декабря 2022 года до марта 2023 года все необходимые решения, чтобы переход полностью на эстоноязычное обучение был необратимым. Речь идет о долгосрочном стратегическом плане. Поначалу владелец школы может, правда, ходатайствовать о пособии на период с 1 сентября по 31 декабря 2023 года, но это только по бюджетно-техническим причинам.

Так как правительство и Рийгикогу одобрили детальную программу деятельности по переходу в декабре прошлого года (действующая бюджетная стратегия была составлена раньше, в новую внесут долгосрочную гарантию) вместе с ида-вируским специальным коэффициентом зарплаты, то гарантированы также достаточные бюджетные средства и на следующие годы. По программе нынешний порядок спецкоэффициентов будет действовать по крайней мере до 2030 года.