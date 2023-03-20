ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Реформа образования должна быть содержательной

Напомним, что в тот раз это фактически не сопровождалось ни существенной государственной поддержкой учителей, ни подробной программой деятельности. Кроме того, быстро стало понятно, что если в основной школе ученик не в состоянии достаточно хорошо выучить эстонский язык, было бы наивно ожидать, что, поступив в гимназию, он в одночасье овладеет эстонским языком. Особенно если не хватает квалифицированных учителей.

Нынешняя реформа, кажется, продумана более тщательно. Переход на эстоноязычное обучение будет осуществляться постепенно, и поэтому потребность в учителях также будет расти с годами. В то же время государство резко увеличило заказ на подготовку учителей в высших учебных заведениях. Все это сопровождается все возрастающим признанием профессии учителя. Будь то значительное повышение заработной платы учителей или предоставление других благ.

В Ида-Вирумаа в этой сфере наступают более обнадеживающие времена именно потому, что в нашем регионе педагоги, преподающие на эстонском языке, будут получать значительно более высокую заработную плату, чем другие. Да, это может показаться несправедливым по отношению к другим, но Ида-Вирумаа также находится в особой ситуации в плане образования, и нас этот переход затронет, пожалуй, больше всего. Если государство хочет, чтобы переход на эстоноязычное образование увенчался успехом по существу, здесь необходимо приложить дополнительные усилия.