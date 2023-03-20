План перехода на эстоноязычное образование также с самого начала встречал скептиков, которые говорили, что это очередная потемкинская деревня, которая внешне выглядит красивой, но бессодержательна. Да, действительно, тут можно привести пример осуществленной несколько лет назад так называемой гимназической реформы, когда в русскоязычных гимназиях вдруг пришлось начинать преподавание и изучение некоторых предметов на эстонском языке на основе так называемой системы 60/40. В одних школах это работало, в других нет, оставаясь лишь формальным выполнением требования.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Реформа образования должна быть содержательной
Напомним, что в тот раз это фактически не сопровождалось ни существенной государственной поддержкой учителей, ни подробной программой деятельности. Кроме того, быстро стало понятно, что если в основной школе ученик не в состоянии достаточно хорошо выучить эстонский язык, было бы наивно ожидать, что, поступив в гимназию, он в одночасье овладеет эстонским языком. Особенно если не хватает квалифицированных учителей.
Нынешняя реформа, кажется, продумана более тщательно. Переход на эстоноязычное обучение будет осуществляться постепенно, и поэтому потребность в учителях также будет расти с годами. В то же время государство резко увеличило заказ на подготовку учителей в высших учебных заведениях. Все это сопровождается все возрастающим признанием профессии учителя. Будь то значительное повышение заработной платы учителей или предоставление других благ.
В Ида-Вирумаа в этой сфере наступают более обнадеживающие времена именно потому, что в нашем регионе педагоги, преподающие на эстонском языке, будут получать значительно более высокую заработную плату, чем другие. Да, это может показаться несправедливым по отношению к другим, но Ида-Вирумаа также находится в особой ситуации в плане образования, и нас этот переход затронет, пожалуй, больше всего. Если государство хочет, чтобы переход на эстоноязычное образование увенчался успехом по существу, здесь необходимо приложить дополнительные усилия.
Однако приложить усилия должно не только государство, но и сами самоуправления и школы, а также все те, кого непосредственно коснется реорганизация. Чтобы мы также могли предложить современную среду для жизни и обучения, ведь образование является неотъемлемой частью функционирования общества, и это касается всех нас.