Премьер-министр обеспокоена настроениями в Ида-Вирумаа

- Там социально-экономические проблемы, связанные с отсталостью Ида-Вирумаа, с рабочими местами. Есть озабоченность по поводу эстонского языка, которая связана с переходом на эстоноязычное образование. В действительности есть озабоченность и по поводу настроений, которые проявились в связи с войной в Украине, - перечислила Кая Каллас в интервью, данном порталу RusDelfi.

Премьер-министр добавила, что пока в коалиции нет единства относительно фигуры представителя: будет ли это бюро или один человек, политическая фигура или чиновник, а также как будет выглядеть его рабочее место. "Это будет некий постоянный контактный пункт, чтобы жителям региона не пришлось ездить в Таллинн каждый раз, когда они захотят рассказать о своих проблемах", - сказала Кая Каллас.