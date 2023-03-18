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Премьер-министр обеспокоена настроениями в Ида-Вирумаа

«Северное побережье»
Премьер-министр обеспокоена настроениями в Ида-Вирумаа
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Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Премьер-министр Кая Каллас перечислила беспокойства правительства, с которыми придется работать в регионе новому представителю правительства. 

- Там социально-экономические проблемы, связанные с отсталостью Ида-Вирумаа, с рабочими местами. Есть озабоченность по поводу эстонского языка, которая связана с переходом на эстоноязычное образование. В действительности есть озабоченность и по поводу настроений, которые проявились в связи с войной в Украине, - перечислила Кая Каллас в интервью, данном порталу RusDelfi.

Премьер-министр добавила, что пока в коалиции нет единства относительно фигуры представителя: будет ли это бюро или один человек, политическая фигура или чиновник, а также как будет выглядеть его рабочее место. "Это будет некий постоянный контактный пункт, чтобы жителям региона не пришлось ездить в Таллинн каждый раз, когда они захотят рассказать о своих проблемах", - сказала Кая Каллас.

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