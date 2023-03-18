Топ контрабанды: алкоголь, электроника, наличные деньги

В марте прошлого года вступили в силу первые санкции Европейского Союза, введенные против России за начало войны на Украине. Руководитель Налогово-таможенного департамента Ээрик Хелдна рассказал, как прошел первый год санкций с точки зрения эстонских таможенников.

Эстония одна из пяти стран ЕС, которые имеют сухопутную границу с РФ, и более того, одна из только трех стран, которые имеют границу с основной частью России, а не с Калининградской областью.

Как передает слова главы Налогово-таможенного департамента Ээрик Хелдна "Нарвская газета", Эстония, Латвия и Финляндия несут самую большую ответственность за то, чтобы санкционный режим работал.

Из примерно 400 эстонских таможенников две трети занимаются контролем товаров, которые выезжают из ЕС, в то время как раньше больше 95% усилий тратилось на контроль товаров, которые въезжают в Евросоюз. С начала 2022 года таможенники провели почти 44 тысячи проверок и обнаружили полторы тысячи нарушений. Большинство из них были совершены по незнанию санкционных правил и на первый раз не привели к какому-либо наказанию.

- Наша цель не в том, чтобы наказывать людей, а в том, чтобы основные материалы, в которых агрессор нуждается - это, прежде всего, машины и оборудование, - не попадали к нему, – сказал руководитель НТД.