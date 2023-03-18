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Топ контрабанды: алкоголь, электроника, наличные деньги

«Северное побережье»
Топ контрабанды: алкоголь, электроника, наличные деньги
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Фото: Sander Ilvest

Руководитель Налогово-таможенного департамента Ээрик Хелдна рассказал об итогах первого года, когда эстонские таможенники оказались на передовой соблюдения санкций против РФ.

В марте прошлого года вступили в силу первые санкции Европейского Союза, введенные против России за начало войны на Украине. Руководитель Налогово-таможенного департамента Ээрик Хелдна рассказал, как прошел первый год санкций с точки зрения эстонских таможенников.

Эстония одна из пяти стран ЕС, которые имеют сухопутную границу с РФ, и более того, одна из только трех стран, которые имеют границу с основной частью России, а не с Калининградской областью.

Как передает слова главы Налогово-таможенного департамента Ээрик Хелдна "Нарвская газета", Эстония, Латвия и Финляндия несут самую большую ответственность за то, чтобы санкционный режим работал.

Из примерно 400 эстонских таможенников две трети занимаются контролем товаров, которые выезжают из ЕС, в то время как раньше больше 95% усилий тратилось на контроль товаров, которые въезжают в Евросоюз. С начала 2022 года таможенники провели почти 44 тысячи проверок и обнаружили полторы тысячи нарушений. Большинство из них были совершены по незнанию санкционных правил и на первый раз не привели к какому-либо наказанию.

- Наша цель не в том, чтобы наказывать людей, а в том, чтобы основные материалы, в которых агрессор нуждается - это, прежде всего, машины и оборудование, - не попадали к нему, – сказал руководитель НТД.

Ээрик Хелдна отметил, что самая большая сумма, которую обнаружила таможенная собака, – спрятанные в машине более 130 тысяч евро наличными. Также миллионы украинских гривен криминального происхождения незаконно пытались ввезти в Эстонию из России.

Встречались и довольно абсурдные попытки нарушения санкций. Например, товар якобы доставляемый из Италии в Арабские Эмираты почему-то проезжал через эстонско-российскую границу.

- Таких расследований у нас не одно и не два. Список товаров очень широкий – начиная с машин класса люкс, в которых российские потребители, как мы видим, по-прежнему нуждаются, и заканчивая очень специфической электроникой, – сказал Ээрик Хелдна.

Также возросло количество попыток провоза в Россию элитного алкоголя. Конечно, отметил начальник НТД, выглядит подозрительно, когда человек, живущий в Эстонии на обычную зарплату или даже на пособие, решил захватить с собой в поездку в Россию пару бутылок элитного вина. Самый дорогой алкоголь, который обнаруживали таможенники, – вино по 26 тысяч евро за бутылку.

Полную версию статьи читайте на сайте "Нарвской газеты".

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