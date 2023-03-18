В Эстонию впервые прибыли бронемашины Griffon и AMX-10

Техника приехала в Тапа на этой неделе: ее перевезли по железной дороге. Боевые машины поступят распоряжение очередной смены французского контингента боевой группы передовых сил НАТО в Эстонии (eFP BG) - 350 солдат Иностранного легиона.

Бронетранспортеры Griffon открывают новые и важные сценарии совместной подготовки с эстонскими и британскими подразделениями. Эти машины прошли проверку боем в различных операциях по всему миру в составе пехотных, инженерных и противотанковых подразделений.

- Мы рады, что сможем применить эти новинки при взаимодействии с эстонскими и британскими союзниками. Тем самым мы демонстрируем наш вклад в программу расширенного передового присутствия НАТО (NATO eFP), - заявил представитель французских вооруженных сил в Эстонии подполковник Эдуард Брос.

Последняя модель Griffon развивает скорость до 110 км в час, на машину устанавливается:

· 40-мм гранатомет

· Датчики предупреждения о лазерном облучении.

· 12,7 мм пулемет

· Комплекс противодействия пилотируемым и беспилотным летательным аппаратам;защита от радиологической, химической и биологической угроз и самодельных взрывных устройств (СВУ).

· Бронетранспортер перевозит 10 солдат в полной экипировке.

Griffon включен в цифрофую сеть SCORPION. Абоненты системы получают разведданные в режиме реального времени. Таким образом экипажи машин могут оперативно обмениваться данными при выявлении огневых точек и перемещений противника.

Кроме того, в Эстонию прибыли 3 бронированных разведывательных машины AMX-10 (журналисты зачастую называют их "колесными танками"). Они развивают скорость до 70 км в час. Применялись в Африке и Афганистане. Франция уже передала Вооруженным силам Украины машины модели AMX 10-RC, оснащенные:

· 105-мм пушкой.

· 6-колесная базой.