По данным Регистра народонаселения Министерства внутренних дел, в феврале в Эстонии родился 781 ребенок - 388 девочек и 393 мальчиков. Это стало самой низкой точкой на всем столетнем графике учета рождений, продолжив печальную тенденцию последних лет.
АНТИРЕКОРД ⟩ В феврале в Эстонии родилось небывало мало детей
Годом ранее в феврале зарегистрировали на 78 новорожденных малышей больше - 859.
Вместе с тем, как ранее сообщал Департамент статистики, итоги всего 2022 года также обновили антирекорд: с января по декабрь в эстонских органах записи актов гражданского состояния было зарегистрировано 11 588 рождений, что является самым низким показателем с тех пор, как в 1919 году статистика рождаемости начала публиковаться в ее нынешнем виде.
Число рождений имело тенденцию к снижению с момента обретения независимости, немного увеличившись только в конце 2000-х годов.
- Нынешние родители сами родились в 1990-х годах, когда число рождений было низким. Поэтому, кроме других причин, за низкой рождаемостью стоит тот факт, что сегодняшнее поколение молодежи меньше, чем предыдущее, - пояснила ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг.