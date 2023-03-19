АНТИРЕКОРД ⟩ В феврале в Эстонии родилось небывало мало детей

Вместе с тем, как ранее сообщал Департамент статистики, итоги всего 2022 года также обновили антирекорд: с января по декабрь в эстонских органах записи актов гражданского состояния было зарегистрировано 11 588 рождений, что является самым низким показателем с тех пор, как в 1919 году статистика рождаемости начала публиковаться в ее нынешнем виде.