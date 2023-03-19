Рихо Брейвель: на улицах Ида-Вирумаа должно быть больше людей в форме

- На востоке государство нужно показывать больше. Ошибка была допущена уже тогда, когда присутствие государства здесь стало ограничиваться, - сказал бывший уездный старейшина Ида-Вирумаа и член EKRE Рихо Брейвель газете "Маалехт".

- В Нарве и других здешних городах прекратили показывать государство. Раньше была система, чтобы военнослужащие максимально часто показывались в форме, ходили по городу, посещали местные мероприятия в форме служащего Сил обороны или погранохраны. Начальство советовало так делать. А теперь отправляются на службу в гражданской одежде и только там переодеваются, – посетовал в интервью Брейвель.