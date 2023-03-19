Эксперт по интеграции о русских в Эстонии: "Независимая Эстония не была их страной"

В интервью порталу RusDelfi Ирене рассуждает, что у людей, которые приехали в Нарву жить и работать в 60-70 годах, - из иного исторического прошлого, из другого инфопространства, с другим воспитанием, - есть право думать о независимости Эстонии по-другому.

- Нам это может нравиться, может не нравиться, но если мы вспомним, откуда эти люди приехали, как они поселились в той же Нарве, то многое станет понятно, - говорит Кяосаар.

- Они приехали в свою страну, поскольку это было советское время. Нам, опять же, может это нравиться или не нравиться, но они так думали. Это мы знали, что это наша земля и желали ее освобождения. А они жили совершенно в иной реальности. Они считали так. Мы считали по-другому, - рассуждает Кяосаар. - В конечном итоге это наши люди, которые считают Эстонию своей страной. Они хотят здесь дожить свой век, хотят, чтобы здесь жили их внуки и правнуки. Но они "оттуда", и об этом надо помнить.

- Все это требует очень много времени, чтобы привыкнуть, сгладить, перестроиться. Это мы эстонцы, согласны были за независимое государство кожуру картофельную есть, а эти люди - нет. Более того, еще какое-то время некоторые из них думали, что СССР может вернуться. Независимая Эстония, увы, не была их страной, они оказались тут по воле судьбы, - подытожила Ирэне.