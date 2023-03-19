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В Эстонии прошли обучение 600 украинских пехотинцев

«Северное побережье»
В Эстонии прошли обучение 600 украинских пехотинцев
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Фото: Andres Haabu

Министр обороны Ханно Певкур в интервью украинскому изданию рассказал, как Эстония помогает Украине в войне.

- Эстония обучала по одной роте три раза. Кроме того, в Эстонии прошли обучение медики, снайперы и некоторые другие. Деталей я вам не могу сказать, - сказал Ханно Певкур в интервью украинскому изданию The Kyiv Independent.

Эстония предоставила Украине военную помощь в размере более, чем больше 1% ВВП. По этому показателю Эстония - номер один в мире. 

- Украина воюет не только за себя и за украинский народ. Они борются за свободный мир и мир, основанный на правилах. Вот почему мы должны помогать Украине, чем можем, - подытожил Певкур.

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Эстония
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