В Эстонии прошли обучение 600 украинских пехотинцев

- Эстония обучала по одной роте три раза. Кроме того, в Эстонии прошли обучение медики, снайперы и некоторые другие. Деталей я вам не могу сказать, - сказал Ханно Певкур в интервью украинскому изданию The Kyiv Independent.

Эстония предоставила Украине военную помощь в размере более, чем больше 1% ВВП. По этому показателю Эстония - номер один в мире.