Индрек Таранд о настроениях в Ида-Вирумаа: "Не вижу кипения"

По мнению Таранда, высокая поддержка Михаила Стальнухина и Айво Петерсона все же никак не свидетельствуют о схожести с ситуацией начала 90-х годов, когда ему приходилось бороться за сохранение территориальной целостности молодой Эстонии. Об этом он сказал порталу ERR.

- Во-первых, у нас сегодня нет ни референдума, ни автономии, ни приднестровской политики. Есть всего пара чудаковатых кандидатов, которые набрали тревожно близкое количество голосов на выборах. Однако, безрезультатно. Так что в этом смысле есть большая разница. Еще одно отличие - это, конечно, демографическая разница. Нельзя отрицать, что 30 лет назад в Ида-Вирумаа и его основных городах было значительно больше людей, и в среднем они были моложе. Так что масштаб проблемы также меньше. На мой взгляд, эта температура еще не сравнима с началом 90-х. Я не вижу никакого процесса, близкого к точке кипения в данный момент

- Крепкий ум и меткий глаз обязательно решат все проблемы, - считает Таранд. - И если есть духовный конфликт или какая-то напряжённая ситуация между "Русским миром" и, так сказать, западным образом жизни, то мой совет - не отступать. Вот уже 30 лет мы живем и действуем очень дружно, гуманно, доброжелательно и открывая новые возможности. И вот даже в год вновь разразившейся войны в Украине никаких репрессий не применялось, кроме двух депортированных российских граждан.

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