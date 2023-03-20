Над резиденцией российского посла в Таллинне подняли эстонский флаг

Россия в феврале сократила штат своего посольства в соответствии с требованием Эстонии, и 7 февраля посол Владимир Липаев также покинул Эстонию. Теперь на резиденции посла на Козе теэ, 27 в Таллинне больше нет ни российского герба на воротах, ни российского флага на мачте.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу объяснил ERR, что стало с посольской резиденцией.

"Насколько известно Министерству иностранных дел, с 1 марта посольство России прекратило договор аренды этой площади, и, соответственно, площадь была возвращена арендодателю. Так что она больше не является посольской резиденцией. Поскольку посла здесь нет, то российское посольство также не сочло нужным оставить помещение в своем распоряжении", - сказал Рейнсалу.

Рейнсалу также пояснил, сколько российских дипломатов в настоящее время осталось в Эстонии.

"Согласно принципу паритета, у нас в российском посольстве осталось восемь дипломатов, [а также] 15 лиц, которые приехали, были командированы из России выполнять недипломатические задачи. Кроме того, посольство России сообщило Министерству иностранных дел, что у них также есть четыре нанятых на месте договорных работника", - сказал министр иностранных дел.

Он сослался на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, на основании которой Эстония с 1 февраля перешла с Россией на принцип паритета в численности диппредставительств, причем на неопределенный срок.