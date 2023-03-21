"Театр ЯРГ" отмечает свое восемнадцатилетие новой постановкой "Шина - еще не колесо". Сценарий написала режиссер Татьяна Кундозерова, но подчеркивает, что это совместный проект с актерами - часть историй взята из их школьной жизни. Ограничения по возрасту 13+ ребята также установили сами.

В основу повествования вошли истории подростков, которые уже были показаны на сцене за годы существования школьного театра. По словам Татьяны Кундозеровой, на то, чтобы найти и объединить отрывки в единое целое, у нее ушло целое лето.