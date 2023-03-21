Валло Реймаа: Нынешняя доходная база обрекает самоуправления на смерть

В русской культуре этот компонент очень слаб, что ярко отражается также в Ида-Вирумаа. К сожалению, слишком большая зависимость от государства разрушает в какой-то степени еще существующую культуру самоуправления даже среди эстонцев. И часть уже разрушена.

Передача все новых и новых функций государству - это игра с огнем, которую можно рекомендовать только очень больному. В конце концов, самоуправляемость должна быть восстановлена, что может оказаться непреодолимой трудностью, потому что ощущаемая потребность управлять собой может быть уничтожена. У эстонской культуры в такой модели будущего больше нет никакой надежды, даже если это начинается во имя спасения эстонской культуры.

"Игра госпомощью - как дозировка сильнодействующего лекарства: чуть переборщишь и ты - труп". ВАЛЛО РЕЙМАА, председатель Йыхвиского волостного собрания

Смелости перераспределять государственную доходную базу в пользу местных самоуправлений в создаваемой сейчас коалиции я не вижу. Эти разговоры о местных налогах - всего лишь иллюзия, и они будут приносить столько же / мало доходов, сколько необходимо для администрирования этими налогами. Реальных изменений это не принесет. Не считая того, что государство опять сможет сказать, что вы сами виноваты.