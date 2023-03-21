Местные самоуправления при действующей модели доходной базы по сути представляют собой лишь государственные придатки, которые живут в основном за счет государственных дотаций, правила использования которых устанавливаются государством.
Валло Реймаа: Нынешняя доходная база обрекает самоуправления на смерть
Своими правилами государство направляет самоуправления к принятию негативных решений. До тех пор, пока единственной реальной составляющей доходной базы остается часть налога на доходы физических лиц, говорить о реальном самостоятельном управлении можно только в случае крупных городов.
Это один из самых эффективных механизмов создания Большого Таллинна. Такая модель доходной базы является одним из основных двигателей, превращающих сельские самоуправления с сокращающимся населением в фикцию и вынуждающих их самим разрушать основы сельской культуры, подобно смертнику. Так государство может сказать: ты сделал это сам!
В Ида-Вирумаа и юго-восточной Эстонии к этому добавляется бедность населения, из-за чего подоходного налога физических лиц недостаточно даже в случае городов. Йыхви - небольшое исключение.
Недавно я проводил финансовый анализ местных самоуправлений Ида-Вирумаа, и картина оказалась удручающей, особенно если смотреть в будущее. Государство должно, среди прочего, взять на себя школы в Ида-Вирумаа, потому что его собственных доходов недостаточно. Сопутствовать этому должна, конечно, и культурная политика.
Увеличение доли государства неизбежно для выживания в Ида-Вирумаа, но в то же время жизнь на дотациях довела навыки самостоятельного управления до кризиса. Самоуправленческие навыки - это культурный опыт, который необходимо усваивать из поколения в поколение. Эстонцы начали это еще в середине 19 века, и за два поколения были достигнуты достойные результаты. Позже этот опыт пригодился и при создании собственного государства, потому что оно создавалось по сути на основе людей с самоуправленческим опытом.
В русской культуре этот компонент очень слаб, что ярко отражается также в Ида-Вирумаа. К сожалению, слишком большая зависимость от государства разрушает в какой-то степени еще существующую культуру самоуправления даже среди эстонцев. И часть уже разрушена.
Передача все новых и новых функций государству - это игра с огнем, которую можно рекомендовать только очень больному. В конце концов, самоуправляемость должна быть восстановлена, что может оказаться непреодолимой трудностью, потому что ощущаемая потребность управлять собой может быть уничтожена. У эстонской культуры в такой модели будущего больше нет никакой надежды, даже если это начинается во имя спасения эстонской культуры.
"Игра госпомощью - как дозировка сильнодействующего лекарства: чуть переборщишь и ты - труп".
ВАЛЛО РЕЙМАА, председатель Йыхвиского волостного собрания
Смелости перераспределять государственную доходную базу в пользу местных самоуправлений в создаваемой сейчас коалиции я не вижу. Эти разговоры о местных налогах - всего лишь иллюзия, и они будут приносить столько же / мало доходов, сколько необходимо для администрирования этими налогами. Реальных изменений это не принесет. Не считая того, что государство опять сможет сказать, что вы сами виноваты.
Игра госпомощью - как дозировка сильнодействующего лекарства: чуть переборщишь и ты - труп. В Ида-Вирумаа надо менять все - сверху донизу, до самых основ - и делать это системно. Сегодня это далеко за пределами компетенции и возможностей местных самоуправлений, даже если бы они работали хорошо. За исключением города Таллинна, самоуправления составляют лишь относительно небольшую часть страны. Активнее двигая пальцем ноги, не взлетишь. Помечтать, конечно, можно.
На данный момент в Ида-Вирумаа необходимо упорядочить, в первую очередь, функционирование государственной системы в целом, частью чего также является инъекция дофамина местным городам и волостям. Систему самоуправлений в целом (включая Ида-Вирумаа) может спасти только комплексная реформа всей системы по всей стране. Более важной частью этого является диверсификация доходной базы.
В настоящее время постоянно усиливается государственная централизация, которая является наиболее дорогостоящим методом содержания государства и в долгосрочной перспективе возможна в Эстонии только в форме города-государства Таллинн. Это возможный сценарий будущего, но грустный для существования национального государства. Швецию ведь тоже не стоит искать в Стокгольме. Базирующееся на широкой основе государство выстраивается снизу вверх. На нижних уровнях доминирует гражданское общество, поверх которого вырастают самоуправления, а потом над всем - государственные институты, которых должно как можно меньше, но столько, сколько необходимо.
По сравнению с 2007-2008 годами, когда об этой модели много говорили, сейчас на поддержку пришли мощно развившиеся цифровые сервисы. Конечно, все это надо дозировать так, чтобы не исчезли внутренняя активность людей и воля к действию, на которых основывается такая модель государства. Если ошибемся с дозировкой, то получим в результате слабовольного персонажа, сосущего пустышку цифровых услуг и развлечений. Их и сейчас уже достаточно. Все это вместе было бы "умным государством".
Если кто-то думает, что перекраивание географических границ самоуправлений - это и есть реформа, то он сильно ошибается. Но почему-то так считают.