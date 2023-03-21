Облик воскресной школы при йыхвиской православной церкви скоро покраснеет

Последний этап строительства воскресной школы, или духовно-просветительского центра, как называют ее создатели, скоро начнется. Когда стены облицуют красным кирпичом, оно будет соответствовать храму и ухоженная территория Богоявленской церкви привлекательной архитектурой пополнит список достопримечательностей уездного центра.

По словам настоятеля храма протоиерея Андрея Суслова, кирпич и строительные смеси приобрели в прошлом году, но не хватает денег, чтобы оплатить работу строителей, поэтому он обратился за помощью не только к прихожанам, но и ко всем неравнодушным людям, которые могут и готовы поддержать в осуществлении задачи.

На данный момент требуется еще около 30 тысяч, чтобы оплатить работу строителей, потихоньку деньги поступают и от прихожан, и от других спонсоров, хотя до нужной суммы еще далеко, решили начинать облицовку.

- В нашем храме можно получить памятный сертификат благотворителя за пожертвования на строительство воскресной школы, записав для поминовения имена своих живых и усопших сродников, - обещает он.

Собирать средства для строительства просветительского центра начали с тех пор, как Андрей Суслов пришел сюда служить - с 2008 года. Процесс был долгим, так как строительство велось на пожертвования прихожан, горожан и меценатов. Воскресная школа при Йыхвиской Богоявленской церкви работает уже около двадцати лет, последние два года в новом доме. Воскресной называется не потому, что открыта по воскресеньям. Название связано с главным праздником христианского мира - Воскресением Христовым. Занятия проводятся бесплатно и могут проходить в формате чаепитий, дискуссионных клубов. Принимают учеников вне зависимости от возраста и уровня развития. Главный критерий - интерес к религии.

- Изучаем историю Ветхого и Нового заветов, церковнославянский язык, - перечисляет отец Андрей. - Занимаемся музыкой, рисованием, рукоделием - всем, что помогает воспитать хорошего христианина и развивать общечеловеческую культуру. Наш проект не узкоцерковный, главная задача - нравственное воспитание, вырастить достойное подрастающее поколение.