Дмитрий Дмитриев, который восемь лет был замещающим депутатом Яны Тоом от Центристской партии в Рийгикогу, на последних выборах набрал 813 голосов. Это был третий результат среди центристов в Ида-Вирумаа, но поскольку Центристская партия на этот раз получила только один мандат, вместо показавшей наилучший результат Тоом в Рийгикогу отправится Алексей Евграфов.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Чем вы собираетесь заняться?
Чем вы собираетесь заняться?
Член Рийгикогу ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВ:
- Сначала я постараюсь довести до конца незавершенные дела; пока новый Рийгикогу не вступит в должность, я по-прежнему остаюсь членом Рийгикогу. Я проверил в своем блокноте, этих дел довольно много.
Поскольку у меня теперь будет немного больше времени, смогу как председатель Люганузеского волостного собрания больше заниматься вопросами волости, которых тоже много.
В апреле начну более активно осматриваться, что будет моей основной работой в будущем.