ОДИН ВОПРОС ⟩ Чем вы собираетесь заняться?

Дмитрий Дмитриев, который восемь лет был замещающим депутатом Яны Тоом от Центристской партии в Рийгикогу, на последних выборах набрал 813 голосов. Это был третий результат среди центристов в Ида-Вирумаа, но поскольку Центристская партия на этот раз получила только один мандат, вместо показавшей наилучший результат Тоом в Рийгикогу отправится Алексей Евграфов.