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ОДИН ВОПРОС ⟩ Чем вы собираетесь заняться?

Северное побережье
Чем вы собираетесь заняться?
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Дмитрий Дмитриев.
Дмитрий Дмитриев. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Дмитрий Дмитриев, который восемь лет был замещающим депутатом Яны Тоом от Центристской партии в Рийгикогу, на последних выборах набрал 813 голосов. Это был третий результат среди центристов в Ида-Вирумаа, но поскольку Центристская партия на этот раз получила только один мандат, вместо показавшей наилучший результат Тоом в Рийгикогу отправится Алексей Евграфов.

Член Рийгикогу ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВ:

- Сначала я постараюсь довести до конца незавершенные дела; пока новый Рийгикогу не вступит в должность, я по-прежнему остаюсь членом Рийгикогу. Я проверил в своем блокноте, этих дел довольно много.

Поскольку у меня теперь будет немного больше времени, смогу как председатель Люганузеского волостного собрания больше заниматься вопросами волости, которых тоже много.

В апреле начну более активно осматриваться, что будет моей основной работой в будущем.

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