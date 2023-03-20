Процесс подачи ходатайства о компенсации для жертв преступлений станет проще и доступнее

Целью выплат компенсаций жертвам преступлений является смягчение материальных последствий пострадавшим от тяжелых насильственных преступлений.

Жертвам преступлений компенсации выплачиваются в случае, когда в результате преступления или его предотвращения человек получает тяжелое нарушение здоровья или умирает. В течение последних двадцати лет компенсации жертвам преступлений получали почти 1200 человек. В прошлом году они были назначены всего в 14 случаях.

Кати Мяэсаар, руководитель службы по назначению компенсаций жертвам преступлений и компенсаций за ущерб при Департаменте социального страхования, говорит, что за последние три года количество ходатайствующих о таких компенсациях постепенно снижалось. «В год в среднем регистрируется 8000 преступлений насильственного характера, в 500-1000 случаях из которых у потерпевших могло возникнуть право на компенсацию жертве преступления», - сказала Мяэсаар.

Одной из причин снижения числа получателей Мяэсаар полагает то обстоятельство, что до последнего времени подача ходатайства была для жертв и их близких чересчур сложной и обременительной. «С новым Законом о помощи жертвам принципы начисления пособия и процесс подачи ходатайства становятся проще», - добавила она.