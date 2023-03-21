Родители учеников Люганузеской школы отказываются от тяжбы с волостью

Первые письменные упоминания о школе в Люганузе относятся к 1644 году. До 1926 года школа действовала в Эрра-Лийва, затем ее перевели в новую Пюссискую школу (шестилетняя начальная школа), построенную на руинах мызы Пюсси, уничтоженной во время войны. Позже она называлась Пюссиской семилетней школой. В 1956 году школа стала Пюссиской средней школой. В 1989 году школа была переименована в Люганузескую среднюю школу, в 2018 году гимназия была преобразована в основную школу.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik