В ближайшее время родители учеников Люганузеской школы намерены отказаться от судебного иска против волости, выдвигутого в связи с решением о закрытии Люганузеской школы, поскольку с нового учебного года владельцем школы станет государство.
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Родители учеников Люганузеской школы отказываются от тяжбы с волостью
Родители учеников Люганузеской школы отказываются от тяжбы с волостью
- Мы еще не отозвали жалобу, но пришли к решению, что сделаем это в ближайшее время, - сказал, председатель попечительского совета Люганузеской школы Лаури Сауль. По его словам, они попросили у суда время, чтобы договориться с волостью о том, как закончить это судебное дело.