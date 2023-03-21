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Родители учеников Люганузеской школы отказываются от тяжбы с волостью

Эрик Калда
, журналист
Родители учеников Люганузеской школы отказываются от тяжбы с волостью
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Первые письменные упоминания о школе в Люганузе относятся к 1644 году. До 1926 года школа действовала в Эрра-Лийва, затем ее перевели в новую Пюссискую школу (шестилетняя начальная школа), построенную на руинах мызы Пюсси, уничтоженной во время войны. Позже она называлась Пюссиской семилетней школой. В 1956 году школа стала Пюссиской средней школой. В 1989 году школа была переименована в Люганузескую среднюю школу, в 2018 году гимназия была преобразована в основную школу.
Первые письменные упоминания о школе в Люганузе относятся к 1644 году. До 1926 года школа действовала в Эрра-Лийва, затем ее перевели в новую Пюссискую школу (шестилетняя начальная школа), построенную на руинах мызы Пюсси, уничтоженной во время войны. Позже она называлась Пюссиской семилетней школой. В 1956 году школа стала Пюссиской средней школой. В 1989 году школа была переименована в Люганузескую среднюю школу, в 2018 году гимназия была преобразована в основную школу. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В ближайшее время родители учеников Люганузеской школы намерены отказаться от судебного иска против волости, выдвигутого в связи с решением о закрытии Люганузеской школы, поскольку с нового учебного года владельцем школы станет государство.

- Мы еще не отозвали жалобу, но пришли к решению, что сделаем это в ближайшее время, - сказал, председатель попечительского совета Люганузеской школы Лаури Сауль. По его словам, они попросили у суда время, чтобы договориться с волостью о том, как закончить это судебное дело.

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