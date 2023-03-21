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Все более интернациональный "Narva Trans" очков пока не набрал

Эрик Гамзеев
, журналист
Все более интернациональный "Narva Trans" очков пока не набрал
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Последним ряды "Narva Trans" пополнил 28-летний южнокорейский полузащитник До Хён Ким.
Последним ряды "Narva Trans" пополнил 28-летний южнокорейский полузащитник До Хён Ким. Фото: Narva Trans

"Narva Trans", состав которого становится все более интернациональным, не сумел заработать очки в первых трех играх сезона.

После первых трех туров "Narva Trans" занимает последнее место в чемпионате с нулем очков. После перерыва в командных играх ситуация должна начать улучшаться, ведь в первых играх календарь свел нарвитян с прошлогодними медалистами. На прошлой неделе "Narva Trans" проиграл таллиннской "Flora" со счетом 0:5, а в первом домашнем матче сезона на стадионе "Фама" - таллиннской "Levadia" со счетом 0:2

Время передышки также будет использовано для того, чтобы с наступлением весны "Trans" мог попрактиковаться в игре на большом поле. В то время как большинство команд чемпионата имели возможность тренироваться зимой в полноразмерных футбольных холлах, нарвская команда делала это в похожем на холл помещении примерно в треть размера. Новый главный тренер команды Сергей Терехов заявил футбольному порталу Soccernet, что в игре пять на пять "Narva Trans" может составить конкуренцию остальным, но в полном составе и на большом поле пока нет.

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