"Narva Trans", состав которого становится все более интернациональным, не сумел заработать очки в первых трех играх сезона.
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Все более интернациональный "Narva Trans" очков пока не набрал
Все более интернациональный "Narva Trans" очков пока не набрал
После первых трех туров "Narva Trans" занимает последнее место в чемпионате с нулем очков. После перерыва в командных играх ситуация должна начать улучшаться, ведь в первых играх календарь свел нарвитян с прошлогодними медалистами. На прошлой неделе "Narva Trans" проиграл таллиннской "Flora" со счетом 0:5, а в первом домашнем матче сезона на стадионе "Фама" - таллиннской "Levadia" со счетом 0:2
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