Все более интернациональный "Narva Trans" очков пока не набрал

После первых трех туров "Narva Trans" занимает последнее место в чемпионате с нулем очков. После перерыва в командных играх ситуация должна начать улучшаться, ведь в первых играх календарь свел нарвитян с прошлогодними медалистами. На прошлой неделе "Narva Trans" проиграл таллиннской "Flora" со счетом 0:5, а в первом домашнем матче сезона на стадионе "Фама" - таллиннской "Levadia" со счетом 0:2

Время передышки также будет использовано для того, чтобы с наступлением весны "Trans" мог попрактиковаться в игре на большом поле. В то время как большинство команд чемпионата имели возможность тренироваться зимой в полноразмерных футбольных холлах, нарвская команда делала это в похожем на холл помещении примерно в треть размера. Новый главный тренер команды Сергей Терехов заявил футбольному порталу Soccernet, что в игре пять на пять "Narva Trans" может составить конкуренцию остальным, но в полном составе и на большом поле пока нет.