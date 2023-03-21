Выход "HITO/Karjamaa" в финал висит на волоске

Для лучшей на данный момент баскетбольной команды Ида-Вирумаа, хорошо начавшей сезон, положение в турнирной таблице было довольно безоблачным до начала февраля, и место в финальном турнире, поставленное как минимальная цель сезона, казалось вполне досягаемым.

Последовавшие затем четыре поражения подряд, в том числе и поражения от команд из нижней половины таблицы, привели к тому, что "HITO/Karjamaa", выигравший 12 матчей, перед последним туром опустился на пятое место. Правда, по 12 побед также у "Rock Tartu Terminal", идущего на третьем месте, и "Haapsalu", занимающего четвертую строчку. Но правила лиги дают им преимущество.