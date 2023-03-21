Для команды "HITO/Karjamaa", на протяжении большей части сезона остававшейся одним из лидеров второй лиги эстонского баскетбола, несколько последних поражений подряд затруднили выход в финал, где встретится четверка сильнейших команд лиги.
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Выход "HITO/Karjamaa" в финал висит на волоске
Выход "HITO/Karjamaa" в финал висит на волоске
Для лучшей на данный момент баскетбольной команды Ида-Вирумаа, хорошо начавшей сезон, положение в турнирной таблице было довольно безоблачным до начала февраля, и место в финальном турнире, поставленное как минимальная цель сезона, казалось вполне досягаемым.
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