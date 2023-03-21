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Выход "HITO/Karjamaa" в финал висит на волоске

Эрик Гамзеев
, журналист
Выход "HITO/Karjamaa" в финал висит на волоске
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Ветеран "HITO/Karjamaa" 39-летний Эдвард Трумм (слева) провел тяжелый сезон, оставаясь во всей второй лиге лучшим в борьбе под щитом, но и ему не удалось спасти команду от поражений в последних турах.
Ветеран "HITO/Karjamaa" 39-летний Эдвард Трумм (слева) провел тяжелый сезон, оставаясь во всей второй лиге лучшим в борьбе под щитом, но и ему не удалось спасти команду от поражений в последних турах. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Для команды "HITO/Karjamaa", на протяжении большей части сезона остававшейся одним из лидеров второй лиги эстонского баскетбола, несколько последних поражений подряд затруднили выход в финал, где встретится четверка сильнейших команд лиги.

Для лучшей на данный момент баскетбольной команды Ида-Вирумаа, хорошо начавшей сезон, положение в турнирной таблице было довольно безоблачным до начала февраля, и место в финальном турнире, поставленное как минимальная цель сезона, казалось вполне досягаемым.

Последовавшие затем четыре поражения подряд, в том числе и поражения от команд из нижней половины таблицы, привели к тому, что "HITO/Karjamaa", выигравший 12 матчей, перед последним туром опустился на пятое место. Правда, по 12 побед также у "Rock Tartu Terminal", идущего на третьем месте, и "Haapsalu", занимающего четвертую строчку. Но правила лиги дают им преимущество.

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