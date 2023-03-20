С приходом тёплой погоды люди всё чаще стали разжигать костры. Спасательный департамент напоминает, что, разводя костёр, нужно соблюдать правила безопасности. Игнорирование техники безопасности и небрежность могут в дополнение к пожару привести к денежному штрафу.
Разжигая костёр, помните о пожарной безопасности, иначе – штраф
В течение последней недели температура воздуха была выше нуля, снег быстро таял и начался сезон садовых работ. Во время уборки часто разводят костры, но, к сожалению, время от времени костёр упускают из виду. «В марте спасатели уже получили первые вызовы о происшествиях, когда в костре сжигали мусор. Нужно помнить, что в костре можно сжигать только чистую древесину, картон или бумагу. Место мусора на свалке, а в костре его сжигать нельзя», - сказала эксперт отдела превенции Туули Таавет.
Место вокруг костра должно быть очищено от горючих материалов таким образом, чтобы не было опасности возгорания. Нужно следить за погодными условиями и в ветренную погоду от костра лучше вовсе отказаться. Если погода позволяет разводить костёр, то стоит помнить, что его нельзя оставлять без присмотра. В сухую погоду достаточно мгновения, чтобы случилось несчастье — ветер уносит летящие искры от костра на сухую землю, и может начаться масштабный пожар. «Для того, чтобы костёр был пожаробезопасным, место для костра необходимо подготовить – очистить от горючих материалов, целесообразно окружить его камнями или землёй. Рядом с огнём должны находиться первоочередные средства для тушения огня. Для этого достаточно ведра с водой», — добавила Таавет.
Весной надо быть особенно осторожным при разведении костра, потому что растаявшая от снега прошлогодняя трава превращается в сено, которое легко загорается. Нередки случаи, когда работающие в своём саду люди, хотят сжечь эту сухую траву. Этого делать не стоит. «Сжигание прошлогодней сухой травы запрещено круглогодично. К сожалению, каждый год находятся те, кто не следует запрету и нарушает правила. В таком случае есть возможность наказывать нарушителей штрафом», - объяснила Туули Таавет.
Если раньше выдавать штрафы могли лишь инспекторы, то теперь такая возможность есть и у большинства спасателей. «Теперь тех, кто часто не соблюдает требования пожарной безопасности, могут штрафовать и руководители спасательной группы, прошедшие специальные курсы и знающие закон», - сказала Таавет. Сумма, которая должна быть выплачена в упрощенном производстве за игнорирование требований безопасности, составляет 40 евро. Штраф, наложенный в сокращенном производстве, является средством воздействия, с помощью которого жителей побуждают к соблюдению требований безопасности, чтобы предотвратить нанесение ущерба их имуществу или природе. В регистр наказаний такой штраф не вносится. Более серьезные нарушения рассматриваются инспекторами по надзору за безопасностью, штрафы которых могут быть значительно выше, достигая 1200 евро.
Памятка безопасного разведения костра:
* Костер можно разводить только на невозгораемой поверхности, а вокруг костра не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Сам костер должен находиться на безопасном расстоянии от зданий и леса.
* Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре. При этом следует следить за направлением ветра, чтобы искры от огня не попали на близстоящие дома, лес или легковоспламеняющиеся материалы.
* В саду в костре можно сжигать только сухую древесину, картон и бумагу.
* Разводя костер, необходимо иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня. Ведро с водой или огнетушитель.
* Огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на секунду. Уходящий последним должен убедиться в том, что пламя полностью потушено.