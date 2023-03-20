Разжигая костёр, помните о пожарной безопасности, иначе – штраф

Если раньше выдавать штрафы могли лишь инспекторы, то теперь такая возможность есть и у большинства спасателей. «Теперь тех, кто часто не соблюдает требования пожарной безопасности, могут штрафовать и руководители спасательной группы, прошедшие специальные курсы и знающие закон», - сказала Таавет. Сумма, которая должна быть выплачена в упрощенном производстве за игнорирование требований безопасности, составляет 40 евро. Штраф, наложенный в сокращенном производстве, является средством воздействия, с помощью которого жителей побуждают к соблюдению требований безопасности, чтобы предотвратить нанесение ущерба их имуществу или природе. В регистр наказаний такой штраф не вносится. Более серьезные нарушения рассматриваются инспекторами по надзору за безопасностью, штрафы которых могут быть значительно выше, достигая 1200 евро.

Памятка безопасного разведения костра:

* Костер можно разводить только на невозгораемой поверхности, а вокруг костра не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Сам костер должен находиться на безопасном расстоянии от зданий и леса.

* Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре. При этом следует следить за направлением ветра, чтобы искры от огня не попали на близстоящие дома, лес или легковоспламеняющиеся материалы.

* В саду в костре можно сжигать только сухую древесину, картон и бумагу.

* Разводя костер, необходимо иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня. Ведро с водой или огнетушитель.

* Огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на секунду. Уходящий последним должен убедиться в том, что пламя полностью потушено.