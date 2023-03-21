ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Таким образом долго "не погоняешь"…

Слова Мяэ подтверждает лавина сообщений о все более сложном финансовом положении все новых волостей и городов. Последствием этого становятся закрытие местных публичных учреждений и сокращение работников. То есть шаги, которые с эффектом снежного кома все больше ускоряют вымирание жизни на местах.

В Ида-Вирумаа в сложном положении оказался сейчас город Кохтла-Ярве, которому нужно на миллионы евро урезать свои расходы и отказать в рабочем месте работникам учреждений культуры, спорта и образования. Но и другим приходится не намного проще.

Конечно, в связи с финансовыми кризисами в некоторых самоуправлениях можно упрекнуть тамошних самоуправленческих руководителей в том, что они ранее слишком лихо инвестировали и проявляли излишний оптимизм. В то же время большинство из них действовали все-таки из лучших побуждений, стараясь развивать местную жизнь. К сожалению, это не затормозило отъезд жителей, ведь более хорошие рабочие места все же перетягивают многих людей в столицу.