Ожидания Нарвы от создаваемой коалиции: новый корпус больницы и центр обучения Frontex

Нарва направила свои пожелания представителям партий участвующих в коалиционных переговорах в Таллинне. Одним из таких желаний приграничного города является выделение 50 миллионов на строительство нового лечебного корпуса Нарвской больницы, пишет ERR.

"У нас есть сейчас 20 миллионов евро из еврофондов. Но чтобы строить новую больницу с оборудованием, надо где-то 70 миллионов евро. Мы это ходатайство действительно подали и говорили с разными политиками. Но если мы эти деньги не получаем, то по крайней мере на европейское финансирование начнем перестраивать один корпус на Хайгла 1. Он был построен еще в 1978 году", - сказала мэр Нарвы Катри Райк.

Также Нарва рассчитывает на поддержку программы обучения медсестер при Нарвской больнице. Пилотная программа уже начинается, но для ее поддержки также нужны средства. Кроме того, в планах у города на базе учебного центра Академии внутренней обороны проводить обучение полицейских для нужд города, и совместно с МВД построить центр обучения Frontex в Нарве.