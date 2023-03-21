Большинство отравлений растениями происходит с маленькими детьми в возрасте от 1 до 4 лет, которые познают мир, пробуя все на вкус.
Большинство отравлений растениями происходит с маленькими детьми
Информационный центр по вопросам отравлений рекомендует перед походом на природу договориться с ребенком о том, что растения и ягоды нельзя класть в рот, пока он не спросит у родителей, съедобны ли они. Комнатные растения также следует размещать в недоступном для детей месте, чтобы избежать несчастных случаев.
"Цветы, которые появляются весной, красивы и привлекают маленьких детей, но они могут вызывать раздражение как на слизистой оболочке рта, так и на коже", объясняет Маре Одер, руководитель информационного центра по вопросам отравлений. Частицы подснежника, белоцветника, печеночницы или пролески сибирской, попавшие в рот, могут вызвать раздражение слизистой оболочки. С листьями анемоны и ландыша надо быть очень осторожным, а безвременник, расцветающий весной, и вовсе смертельно ядовит. При составлении букета из весенних цветов также стоит помнить, что сок этих цветов может раздражать кожу и глаза и вызывать аллергическую сыпь.
В большинстве случаев пробование на вкус цветка, ягоды или листа не вызывает острого отравления, но бывают и опасные исключения. «Когда ребенок идет играть в сад или парк, ему нужно заранее объяснить, что растения и ягоды нельзя брать в рот пока он не спросит у родителей, съедобны ли они», напоминает родителям Маре Одер.
По словам Маре Одер, с комнатными растениями нужно быть осторожным круглый год. «К сожалению, одно из самых распространенных комнатных растений в домах Эстонии - Замиокулькас - связан со многими отравлениями растениями. Его зеленые листья легко попадают в рот маленькому ребенку и вызывают раздражение слизистой. Но у взрослых тоже возникают проблемы при обрезке таких комнатных растений без защитных перчаток», приводит пример Маре Одер. «Другие распространенные комнатные растения, такие как молочай, спатифиллум, монстера, сциндапсус и диффенбахия, также могут вызывать проблемы с отравлениями. Ядовитые растения, такие как соланум (декоративный томат), пуансеттия и антуриум, привлекательны для детей из-за своего цвета», добавляет она.
Чтобы избежать риска отравления, стоит определить опасность растений, растущих дома, и поставить как цветы в горшках, так и срезанные цветы в вазе в недоступном для детей месте. Для того чтобы в случае необходимости можно было быстро оказать помощь, стоит знать названия комнатных растений.
Первая помощь при употреблении ядовитого растения: очистите рот от частей растения и промойте водой. При проглатывании части растения пострадавшему нужно дать выпить воды небольшими глоткамию. Если слизистая ротовой полости раздражена, можно положить в рот что-нибудь охлаждающее, например палочку замороженного сока или кубик льда. В случае отравления или подозрения на него звоните по круглосуточному инфотелефону по вопросам отравлений 16662.
В каждом доме должен быть запас активированного угля для оказания первой помощи в объеме 200 таблеток. Активированный уголь является важным средством первой помощи при многих отравлениях, в том числе при проглатывании различных ядовитых растений. В то же время нужно помнить, что активированный уголь - это такое же лекарство, как и любое другое, и он помогает не во всех ситуациях или иногда бывает вовсе не нужен. Необходимость использования активированного угля и точное количество определит специалист-консультант инфоцентра по вопросам отравлений. Инструкцию по применению активированного угля можно найти на интернет-сайте Информационного центра по вопросам отравлений 16662.ee или по телефону 16662.