Большинство отравлений растениями происходит с маленькими детьми

Информационный центр по вопросам отравлений рекомендует перед походом на природу договориться с ребенком о том, что растения и ягоды нельзя класть в рот, пока он не спросит у родителей, съедобны ли они. Комнатные растения также следует размещать в недоступном для детей месте, чтобы избежать несчастных случаев.

"Цветы, которые появляются весной, красивы и привлекают маленьких детей, но они могут вызывать раздражение как на слизистой оболочке рта, так и на коже", объясняет Маре Одер, руководитель информационного центра по вопросам отравлений. Частицы подснежника, белоцветника, печеночницы или пролески сибирской, попавшие в рот, могут вызвать раздражение слизистой оболочки. С листьями анемоны и ландыша надо быть очень осторожным, а безвременник, расцветающий весной, и вовсе смертельно ядовит. При составлении букета из весенних цветов также стоит помнить, что сок этих цветов может раздражать кожу и глаза и вызывать аллергическую сыпь.

В большинстве случаев пробование на вкус цветка, ягоды или листа не вызывает острого отравления, но бывают и опасные исключения. «Когда ребенок идет играть в сад или парк, ему нужно заранее объяснить, что растения и ягоды нельзя брать в рот пока он не спросит у родителей, съедобны ли они», напоминает родителям Маре Одер.