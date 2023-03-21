20 марта в 13:57 поступило сообщение о возгорании на улице Лилле Ярвеской Кохтла-Ярве под близлежащими линиями высокого напряжения.
В Кохтла-Ярве горела старая трава
В Кохтла-Ярве горела старая трава
Спасатели потушили возгорание площадью 1000 квадратных метров.
Спасатели напоминают, что сжигание травы запрещено круглый год. При разведении костра необходимо следить за тем, чтобы он находился достаточно далеко от построек и леса. Первое средство пожаротушения, такое как ведро с водой или огнетушитель, всегда должно быть наготове у огня.
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