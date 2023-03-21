В Кохтла-Ярве горела старая трава

Спасатели напоминают, что сжигание травы запрещено круглый год. При разведении костра необходимо следить за тем, чтобы он находился достаточно далеко от построек и леса. Первое средство пожаротушения, такое как ведро с водой или огнетушитель, всегда должно быть наготове у огня.