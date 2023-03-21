В Йыхви можно будет сдать залежавшиеся в домах книги

Проводимая Национальной библиотекой акция по сбору книг для сберегательной библиотеки предоставляет всем желающим хорошую возможность отдать издания, находящиеся в хорошем состоянии, и в то же время выбрать заинтересовавшую книгу, чтобы книги сразу же пошли по новому кругу.

- Обычно люди очень активно участвуют в кампании, - подтвердила завотделом сберегательной библиотеки Кай Лугус.

- Наше правило такое, что книги должны быть в таком хорошем состоянии, чтобы мы могли предложить их другим. Цель кампании в том и состоит, чтобы найти по всей Эстонии пользователей для тех книг, которые уже прочитаны или не нужны. Ведь многие залежавшиеся в домах книги являются и в школах большим дефицитом. Таким образом мы и можем помочь прежде всего другим библиотекам.

Работники сберегательной библиотеки рады, если в ходе кампании удается собрать "Гамлета" Шекспира или "Пеппи Длинныйчулок" Линдгрен. "Это маленькие примеры того, чего ждут от нас, и стоят в очереди как школы, так и народные библиотеки", - отметила Кай Лугус.