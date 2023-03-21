Ида-Вирумаа продолжает лидировать по уровню безработицы в Эстонии

По положению на 19 марта, на учете в Кассе по безработице стояли 54 926 человек - на 17+ меньше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы по-прежнему равен 8,2%.

Среди уездов лидером по этому показателю остается Ида-Вирумаа - 13%, общее количество нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 7340, сообщает ERR.

Самый низкий уровень безработицы по-прежнему на Хийумаа - 4,6%.

В Харьюмаа уровень безработицы равен 7,7%. Без работы в столичном регионе остаются 26 047 человек.