За минувшую неделю количество безработных в Эстонии немного снизилось.
Ида-Вирумаа продолжает лидировать по уровню безработицы в Эстонии
Ида-Вирумаа продолжает лидировать по уровню безработицы в Эстонии
По положению на 19 марта, на учете в Кассе по безработице стояли 54 926 человек - на 17+ меньше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы по-прежнему равен 8,2%.
Среди уездов лидером по этому показателю остается Ида-Вирумаа - 13%, общее количество нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 7340, сообщает ERR.
Самый низкий уровень безработицы по-прежнему на Хийумаа - 4,6%.
В Харьюмаа уровень безработицы равен 7,7%. Без работы в столичном регионе остаются 26 047 человек.
Из украинских беженцев в качестве безработных зарегистрированы 6305 человек. За неделю общее число зарегистрированных безработных украинцев в Эстонии сократилось на 52 человека. Доля украинских беженцев в общем числе безработных снизилась до 11,3%.