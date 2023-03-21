В прошлом году более 50 000 человек нуждались в лечении рака

Важным нововведением является и то, что с прошлого года Касса здоровья компенсирует расходы на лекарство ниволумаб для лечения меланомы, что снижает риск рецидива и метастазирования опухоли. Этого изменения также очень ждали врачи, сейчас в лечении данным препаратом нуждаются как минимум 55 пациентов.

Чаще всего заболевали раком предстательной железы

По данным Кассы здоровья, в прошлом году чаще всего у пациентов был диагностирован рак предстательной железы (7 260 человек) и рак груди (около 6 800 человек). При этом больше всего (19 миллионов евро), Касса здоровья заплатила за лечение рака груди.

В прошлом году диагнозом рака с самой дорогой средней стоимостью лечения был миелоидный лейкоз, средние расходы на одного пациента с этим диагнозом достигли 18 000 евро в год. В прошлом году было около 400 пациентов с этим диагнозом.

Ранняя профилактика рака спасает жизни

Современные лекарства и медицинские услуги - это лишь одна из важных составляющих лечения рака, финансируемого Кассой здоровья. Они дополняются лучевой терапией и поддерживающим лечением, консультированием пациента аи последующим наблюдением. Однако наиболее важными являются возможности ранней профилактики и диагностики рака, которые способствуют снижению смертности от онкологических заболеваний.