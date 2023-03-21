С 1 мая государство начнет взимать плату за резерв природного газа в размере 40 центов за мегаватт-час с целью финансировать хранение и управление запасами газа для Эстонии.
C мая к счетам за газ будет добавляться плата за резерв
C мая к счетам за газ будет добавляться плата за резерв
Если счет домохозяйства за газ равен 200 евро в месяц, а потребление составляет 2,5 мегаватт-часов, то к счету будет прибавляться плата за резерв в размере одного евро, пишет ERR.
Средства, полученные от данного сбора, Центр госрезервов планирует использовать для управления приобретенным Эстонией государственным резервом газа. На данный момент центр приобрел в резерв 650 гигаватт-часов природного, а в марте к ним должно добавиться еще 350 гигаватт-часов. Резерв хранится в подземном хранилище газа в Латвии.
По данным AS Elering, в 2022 году потребление газа в Эстонии составило 3,78 тераватт-часов. На этот год Центр резервов прогнозирует потребление 3,74 тераватт-часов.