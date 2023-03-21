C мая к счетам за газ будет добавляться плата за резерв

Если счет домохозяйства за газ равен 200 евро в месяц, а потребление составляет 2,5 мегаватт-часов, то к счету будет прибавляться плата за резерв в размере одного евро, пишет ERR.

Средства, полученные от данного сбора, Центр госрезервов планирует использовать для управления приобретенным Эстонией государственным резервом газа. На данный момент центр приобрел в резерв 650 гигаватт-часов природного, а в марте к ним должно добавиться еще 350 гигаватт-часов. Резерв хранится в подземном хранилище газа в Латвии.