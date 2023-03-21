Мошенники в Ида-Вирумаа все чаще выдают себя за банковских служащих или полицейских

В современных мошеннических схемах преступники могут посоветовать людям либо взять кредит и перевести его на чужой банковский счет, либо снять наличные и отнести их в оговоренное место или оговоренному лицу.

Людей часто склоняют к тому, чтобы загружать на свои компьютеры различные программы, с помощью которых злоумышленники могут получить личные данные человека, в том числе его банковские пароли и PIN-коды. Чтобы повлиять на жертв, преступники могут утверждать, что такие действия помогут выявить коррумпированных банковских служащих или государственных чиновников. При этом потенциальные жертвы подвергаются эмоциональному влиянию и их пытаются заставить действовать спешно и необдуманно.

В таких случаях нужно быть очень осторожным и бдительным. При малейшем подозрении на мошенническую схему звонок или иной контакт следует немедленно прекратить, а при необходимости также связаться по официальным каналам с банком или полицией для проверки информации.

Самые важные правила, чтобы не стать жертвой мошенников:

Помните, что свои PIN-коды нельзя передавать другим лицам. PIN-коды ID-карты, Мобильного ID и Smart ID должны быть защищены.

Код PIN1 используется для цифровой идентификации личности, а с помощью кодаPIN2 вы можете поставить цифровую подпись. По сути, это означает, что PIN1 - это вы сами, а PIN2 - ваша подпись.

Никогда не вводите код PIN2, если не знаете, что именно вы подтверждаете своей подписью! Никогда не вводите код PIN2, если вы не инициировали банковскую транзакцию самостоятельно.

Банк никогда не запрашивает по телефону код PIN2 и никогда не отправляет по электронной почте или в SMS ссылки, требующие ввода кода PIN2.

Никогда не заходите на сайт, если не уверены в правильности и подлинности его адреса!

Помните, что по телефону банк не будет просить вас загружать программы или приложения на компьютер или смартфон. Если кто-то неожиданно позвонит вам и попросит сделать это, весьма вероятно, что речь идет о мошенничестве, и разговор следует немедленно завершить.

Никогда не ходатайствуйте о получении кредита по просьбе или принуждению кого-либо еще. Любой кредит - это финансовое обязательство, ответственность за которое несет заемщик.

Рекомендуется время от времени пересматривать лимиты использования своего банковского счета и банковских карт, чтобы они соответствовали вашим реальным потребностям. Это один из способов минимизировать ущерб, который может возникнуть, если вы все же станете жертвой мошенничества.

Узнайте, как распознать мошеннические звонки и не потерять деньги, на сайте Союза банков Эстонии по адресу: https://eiaitah.ee/