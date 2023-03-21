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С сегодняшнего дня запрещено выходить на лед Чудского озера

Эрик Калда
С сегодняшнего дня запрещено выходить на лед Чудского озера
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Чудское озеро.
Чудское озеро. Фото: Andres Palu

С 22 марта запрещено выходить на лед Чудского озера и других приграничных водоемов.

 Из-за оттепелей ледовый покров Чудского озера сократился до опасно тонкого уровня, поэтому для защиты человеческих жизней запрещено каким-либо образом выходить в пограничные водоемы, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

В виде исключения профессиональные рыбаки могут завтра выйти на лед, чтобы привезти свои рыболовные снасти.

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