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Ратас предложил провести внеочередной съезд Центристской партии

Эрик Калда
Ратас предложил провести внеочередной съезд Центристской партии
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Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Erakogu

Председатель Центристской партии Юри Ратас предложит внести вопрос о созыве внеочередного съезда партии в повестку заседания совету уполномоченных Центристской партии, который состоится 15 апреля.

В заявлении, распространенном после заседания правления центристов во вторник вечером, Ратас отметил, что результат партии на парламентских выборах вызвал различные оценки его причин и необходимых изменений, пишет ERR.

"Я не думаю, что партии нужно рубить корни и делать кардинальные изменения из-за 16 мандатов [в Рийгикогу]. Однако нам необходимо обновить программу, еще больше усилить наши компетенции и сосредоточиться не только на социальных вопросах и вопросах здравоохранения, но и на экологических и экономических темах, а также на вопросах, касающихся образования, молодежи и ее проблем", - сказал лидер центристов.

Он признал, что партия также совершила ошибки, которые необходимо исправить, указав также, что на результате сказался информационный фон выборов, связанный с безопасностью и войной в Украине.

"В своих посланиях, принципах и ценностях Центристская партия четко подтвердила позиции Эстонии и Европы и подчеркнула важность помощи Украине, и это был единственно правильный путь", - сказал Ратас.

Мэр Таллинна и заместитель председателя Центристской партии Михаил Кылварт выдвинет свою кандидатуру на пост лидера центристов на внеочередном съезде партии.

Об этом Кылварт сообщил в среду в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio.

"Я готов выдвинуть свою кандидатуру", - сказал он.

"На данный момент это еще не программное заявление. Разумеется, я прежде всего объявлю об этом решении своим коллегам по партии, но говорить сейчас, что еще немного подумаю, посмотрим, что будет, - это я не буду сейчас делать", - сказал Кылварт.

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