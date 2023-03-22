С завтрашнего дня выход на лёд внутренних водоёмов запрещён

«Ледовая обстановка в разных частях Эстонии разная – есть места, где лёд уже растаял, а есть водоёмы, на которых лёд ещё держится. Однако нужно помнить, что лёд, который на первый взгляд может показаться достаточно прочным, чтобы выдержать человека, на самом деле в тёплую погоду стал ломким, и идти по нему уже опасно», — пояснил Микко Виркала, эксперт отдела превенции Спасательного департамента.

«Вода подо льдом холодная — всего несколько градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек может продержаться минут десять, а ребёнок и того меньше», — добавил Виркала. Вот почему родителям стоит объяснить и поговорить с самыми маленькими членами семьи об опасностях тонкого льда.

В марте спасатели реагировали на пару десятков вызовов, когда человеку угрожала опасность на льду водоёма. Наблюдательные жители сообщали в Центр тревоги об опасности, и проблемы часто были вызваны тем, что дети выходили на тонкий лёд.