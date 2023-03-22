Ср, 22.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

С завтрашнего дня выход на лёд внутренних водоёмов запрещён

Эрик Калда
С завтрашнего дня выход на лёд внутренних водоёмов запрещён
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Тёплая погода сделала лёд на внутренних водоёмах хрупким.
Тёплая погода сделала лёд на внутренних водоёмах хрупким. Фото: Матти Кямяря

В последние недели температура воздуха держится выше нуля градусов, а тёплая погода сделала лёд на внутренних водоёмах хрупким. В таких условиях выход на лёд опасен для жизни, и во избежание несчастных случаев Спасательный департамент запрещает с завтрашнего дня выходить на лёд внутренних водоёмов по всей Эстонии.

«Ледовая обстановка в разных частях Эстонии разная – есть места, где лёд уже растаял, а есть водоёмы, на которых лёд ещё держится. Однако нужно помнить, что лёд, который на первый взгляд может показаться достаточно прочным, чтобы выдержать человека, на самом деле в тёплую погоду стал ломким, и идти по нему уже опасно», — пояснил Микко Виркала, эксперт отдела превенции Спасательного департамента.

«Вода подо льдом холодная — всего несколько градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек может продержаться минут десять, а ребёнок и того меньше», — добавил Виркала. Вот почему родителям стоит объяснить и поговорить с самыми маленькими членами семьи об опасностях тонкого льда.

В марте спасатели реагировали на пару десятков вызовов, когда человеку угрожала опасность на льду водоёма. Наблюдательные жители сообщали в Центр тревоги об опасности, и проблемы часто были вызваны тем, что дети выходили на тонкий лёд.

В этом году в воде утонул один человек.

Ключевые слова
Новости
Наверх